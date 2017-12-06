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09:48 (мск), источник: АиФ Крым

Подорожает ли проезд в крымских троллейбусах в 2018 году?

Цена троллейбусного билета в крымских городах останется на прежнем уровне в 2018 году.

В следующем году цена троллейбусного билета в крымских городах останется на прежнем уровне. Как сообщил и.о. главы Госкомитета РК по ценам и тарифам Юрий Новосад, стоимость проезда в троллейбусах городского сообщения в Симферополе, Ялте и Алуште в 2018 году не изменится и составит 14 рублей.

С 1 января 2018 года тариф для населения в пригородном сообщении составит 1,35 рубля за пассажиро-километр, для междугородного сообщения по трассе Симферополь — Ялта для населения составит 1,75 руб за пассажиро-километр. А разница между установленными экономически обоснованными тарифами на перевозку пассажиров и установленными уровнями тарифов для населения будет компенсироваться предприятию из республиканского бюджета.

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