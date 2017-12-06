Подорожает ли проезд в крымских троллейбусах в 2018 году?
Цена троллейбусного билета в крымских городах останется на прежнем уровне в 2018 году.
Цена троллейбусного билета в крымских городах останется на прежнем уровне в 2018 году.
В следующем году цена троллейбусного билета в крымских городах останется на прежнем уровне. Как сообщил и.о. главы Госкомитета РК по ценам и тарифам Юрий Новосад, стоимость проезда в троллейбусах городского сообщения в Симферополе, Ялте и Алуште в 2018 году не изменится и составит 14 рублей.
С 1 января 2018 года тариф для населения в пригородном сообщении составит 1,35 рубля за