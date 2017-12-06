Хабаровчан призывают помочь провести Дни Дальнего Востока

— Президент России не зря назвал Дальний Восток приоритетным вектором развития страны в XXI веке. По замыслу организаторов предстоящих Дней Дальнего Востока, каждый регион не будет там представлен сам по себе, отдельно от других. Мы все вписаны в единую концепцию, конечно, с какими-то особенностями, — уточнил первый заместитель председателя правительства Хабаровского края по вопросам инвестиций и приоритетных проектов Юрий Чайка.

— Не стоит забывать, что у нас не только лосось добывается. Есть масса других замечательных продуктов, морских биоресурсов, которые у нас умеют преподнести в самом лучшем виде, чтобы это было и полезно, и очень вкусно. Думаю, сможем удивить этим посетителей ярмарки, — рассказал заместитель председателя правительства края Сергей Гончар. Участниками фольклорной программы станут ансамбли «Славянская душа» и «Сэнкурэ». А мастерицы — хранительницы традиционных промыслов коренных народностей Севера проведут мастер-классы по вышивке бисером, изготовлению декоративных панно и выделке рыбьей шкуры.



Москвичи и гости столицы смогут также принять участие у конкурсе на самую оригинальную «ливрею» (иначе говоря — раскраску фюзеляжа) самолета SSJ-100. Это можно будет сделать на виртуальном стенде, который был создан к III Восточному экономическому форуму.



Отдельно откроются павильоны, где жители центральных регионов России смогут ближе познакомиться с программой «дальневосточный гектар» и даже подать заявку на собственный участок, а также узнать о вакансиях местных предприятий.



Деловая часть предусматривает презентации для потенциальных инвесторов, причем как российских, так и иностранных, например, из Европы или стран Ближнего Востока. Отдельно будут обсуждаться несовершенства законодательства в сфере ТОСЭР, которые требуют корректировки. А «гвоздем» программы станут мастер-классы бизнесменов, имеющих опыт успешной реализации инвестиционных проектов, и обладателей «дальневосточного гектара», эффективно осваивающих полученные наделы.



Кстати, организаторы масштабной дальневосточной презентации в Москве со стороны Хабаровского края обращаются ко всем землякам, которые с 8 по 16 декабря окажутся в первопрестольной, с просьбой поддержать свой регион!