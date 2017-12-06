На Кубани синоптики обещают падение температуры до -12° С
Краснодар. 6 дек. — Новая Кубань. В Краснодаре днем столбик термометра покажет 2−4° тепла, а ночью опустится до -2° С.
Краснодар. 6 дек. — Новая Кубань. В Краснодаре днем столбик термометра покажет 2−4° тепла, а ночью опустится до -2° С.
Порывы ветра могут достигать 9 м/c, возможен туман и гололед.
В Краснодарском крае местами осадки, а именно дождь, местами переходящий в мокрый снег. Порывы ветра до 14 м/c. Температура воздуха днем 1−6° тепла, ночью до -5°С. На дорогах возможен снежный накат и гололед.
На черноморском побережье осадки, преимущественно в виде мокрого снега.
На ближайшие дни синоптики прогнозируют падение температуры. В