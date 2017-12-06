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09:49 (мск), источник: Новая Кубань

На Кубани синоптики обещают падение температуры до -12° С

Краснодар. 6 дек. — Новая Кубань. В Краснодаре днем столбик термометра покажет 2−4° тепла, а ночью опустится до -2° С.

Сейчас в Вашингтоне: Вашингтон: +13° 94% 757 мм рт. ст. 4 м/с

Порывы ветра могут достигать 9 м/c, возможен туман и гололед.

В Краснодарском крае местами осадки, а именно дождь, местами переходящий в мокрый снег. Порывы ветра до 14 м/c. Температура воздуха днем 1−6° тепла, ночью до -5°С. На дорогах возможен снежный накат и гололед.

На черноморском побережье осадки, преимущественно в виде мокрого снега.

На ближайшие дни синоптики прогнозируют падение температуры. В Юго-восточных предгорьях столбик термометра опустится до -12° С. Порывы ветра местами до 15 м/c. Налипание мокрого снега, гололед. Водителям стоит позаботиться о смене резины, а местным жителям тепло одеваться.

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