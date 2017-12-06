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10:06 (мск), источник: Publika.md

В сквере Национального театра оперы и балета открыли «Сказочный городок»

Дефиле Дед Морозов устроили накануне в сквере Национального театра оперы и балета. Там накануне открыли «Сказочный городок».

Источник: Publika.md

По подиуму прошлись более 250 детей. Для посетителей также организовали развлечения, конкурсы и концерт.

Маленькие Деды Морозы — участники различных художественных коллективов. Они подготовили небольшой флэшмоб.

«Это очень хорошо, особенно для детей».

«Дети молодцы. Было очень интересно и красиво».

Организаторы городка подготовили для посетителей обширную праздничную программу.

«Сказочный городок» в центре столицы будет открыт до 25 января.

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