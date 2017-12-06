В сквере Национального театра оперы и балета открыли «Сказочный городок»

По подиуму прошлись более 250 детей. Для посетителей также организовали развлечения, конкурсы и концерт.



Маленькие Деды Морозы — участники различных художественных коллективов. Они подготовили небольшой флэшмоб.



«Это очень хорошо, особенно для детей».



«Дети молодцы. Было очень интересно и красиво».



Организаторы городка подготовили для посетителей обширную праздничную программу.



«Сказочный городок» в центре столицы будет открыт до 25 января.

