В сквере Национального театра оперы и балета открыли «Сказочный городок»
Дефиле Дед Морозов устроили накануне в сквере Национального театра оперы и балета. Там накануне открыли «Сказочный городок».
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Дефиле Дед Морозов устроили накануне в сквере Национального театра оперы и балета. Там накануне открыли «Сказочный городок».
По подиуму прошлись более 250 детей. Для посетителей также организовали развлечения, конкурсы и концерт.
Маленькие Деды Морозы — участники различных художественных коллективов. Они подготовили небольшой флэшмоб.
«Это очень хорошо, особенно для детей».
«Дети молодцы. Было очень интересно и красиво».
Организаторы городка подготовили для посетителей обширную праздничную программу.
«Сказочный городок» в центре столицы будет открыт до 25 января.