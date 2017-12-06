В «Роевом ручье» завелись куницы-спецназовцы
Зверьков привезли из Новосибирского зоопарка.
Зверьков привезли из Новосибирского зоопарка.
В красноярском парке флоры и фауны «Роев ручей» появились новые харзы (по-другому этих животных называют уссурийскими куницами). Их отличает необычный окрас:
Как рассказали в
Харза — одна из самых крупных куниц, она занесена в Красную книгу России. Зверьков называют спецназовцами: харзы за сутки способны пробежать до 20 км, они охотятся небольшими группами, «прочёсывая» лес, и способны одолеть более крупных животных.
Красноярцев приглашают полюбоваться на новых обитателей зоопарка.