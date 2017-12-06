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11:51 (мск), источник: Newslab.ru

В «Роевом ручье» завелись куницы-спецназовцы

Зверьков привезли из Новосибирского зоопарка.

В красноярском парке флоры и фауны «Роев ручей» появились новые харзы (по-другому этих животных называют уссурийскими куницами). Их отличает необычный окрас: ярко-чёрные голова и морда, ярко-жёлтая грудка и тёмно-бурый хвост.

Как рассказали в пресс-службе «Роева ручья», это не первые харзы, которые появились в зоопарке: «Они обитают у нас с 2001 года». Двух зверьков привезли в Красноярск из новосибирского зоопарка. 9-месячный самец по кличке Карат и двухгодовалая самочка по кличке Дарси составят компанию харзе по кличке Муля.

Во время загрузки произошла ошибка.

Харза — одна из самых крупных куниц, она занесена в Красную книгу России. Зверьков называют спецназовцами: харзы за сутки способны пробежать до 20 км, они охотятся небольшими группами, «прочёсывая» лес, и способны одолеть более крупных животных.

Красноярцев приглашают полюбоваться на новых обитателей зоопарка.

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