В Краснодаре наградили благотворителей и добровольцев края

59 претендентов получили дипломы и памятные знаки. Для награды были представлены такие номинации, как «Забота о детях», «Поддержка людей с ограниченными возможностями здоровья», «Гражданские инициативы», «Социальная журналистика», «Работа с молодежью» и другие.

— Также имена лауреатов данной премии вносятся в Летопись благотворительности региона. За десять лет такие премии получили свыше 500 номинантов, — рассказали «КП-Кубань» в пресс-службе администрации края.