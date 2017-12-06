В Краснодаре наградили благотворителей и добровольцев края
В минувший вторник, 5 декабря, в Краснодарской филармонии состоялась десятая церемония награждения Общественной наградой «За благотворительность и добровольчество — Благотворитель Кубани».
В минувший вторник, 5 декабря, в Краснодарской филармонии состоялась десятая церемония награждения Общественной наградой «За благотворительность и добровольчество — Благотворитель Кубани».
59 претендентов получили дипломы и памятные знаки. Для награды были представлены такие номинации, как «Забота о детях», «Поддержка людей с ограниченными возможностями здоровья», «Гражданские инициативы», «Социальная журналистика», «Работа с молодежью» и другие.
— Также имена лауреатов данной премии вносятся в Летопись благотворительности региона. За десять лет такие премии получили свыше 500 номинантов, — рассказали «КП-Кубань» в
Напомним, что эту Общественную награду учредили Советом при главе администрации Краснодарского края в 2007 году для поощрения организаций, ИП, творческих коллективов, волонтерских отрядов и гражданских активистов, которые внесли большой вклад в развитие благотворительности и добровольчества на Кубани.