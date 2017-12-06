В Ленинском районе Волгоградской области обновили здание детского сада

Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в областной администрации, благодаря этому в учреждении было создано 100 дополнительных мест для малышей. В трехэтажном здании обновили коммуникации, фасад, кровлю, окна, двери и не только. В нем расположились пищеблок, медпункт, кабинет логопеда и психолога, залы для музыкальных и спортивных занятий, методический кабинет. В здание также была завезена специальная детская мебель, игрушки, мягкий инвентарь, методические материалы.