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16:54 (мск), источник: АиФ Волгоград

В Ленинском районе Волгоградской области обновили здание детского сада

Детсад «Радуга» отремонтировали в Ленинском районе Волгоградской области и ввели в эксплуатацию.

Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в областной администрации, благодаря этому в учреждении было создано 100 дополнительных мест для малышей. В трехэтажном здании обновили коммуникации, фасад, кровлю, окна, двери и не только. В нем расположились пищеблок, медпункт, кабинет логопеда и психолога, залы для музыкальных и спортивных занятий, методический кабинет. В здание также была завезена специальная детская мебель, игрушки, мягкий инвентарь, методические материалы.

Сейчас детский сад посещают 60 дошкольников, к ним в скором времени присоединится еще 40 детей после прохождения медкомиссии.

«В муниципалитете уже полностью ликвидирована очередь для детей от трех до семи лет, в планах — открытие ясельной группы для малышей от полутора до трех лет», — заявили в обладминистрации.

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