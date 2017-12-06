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10:01 (мск), источник: Volga News

Из-за обильных снегопадов на федеральных дорогах Самарской области ограничено движение грузового транспорта

В среду, 6 декабря, с 02:00 до 18:00 (по местному времени) вводится временное ограничение движения грузовых транспортных средств на всех федеральных автомобильных дорогах Самарской области в связи с непрерывным снегопадом. Об этом сообщила пресс-служба ФКУ «Поволжуправтодор».

Источник: Reuters

Транзитному транспорту не рекомендуется проезжать участки с 890 по 1194 км трассы М-5 «Урал», в том числе подъезды к Самаре, Ульяновску и Оренбургу, 8-километровый участок автодороги Р-228 Сызрань-Саратов (с 17 по 25 км), а также участок дороги А-300 Самара-Большая Черниговка-граница с Республикой Казахстан с 8 по 172 км.

В настоящее время для устранения последствий интенсивного снегопада мобилизовано порядка 110 единиц специализированной техники. За минувшие сутки для обеспечения безопасного и бесперебойного проезда по федеральным трассам Самарской области израсходовано более 2 тыс. тонн противогололедных материалов.

ФКУ «Поволжуправтодор» рекомендует водителям быть предельно внимательными при движении, соблюдать безопасную дистанцию и выбирать скоростной режим с учетом погодных условий.
При возникновении чрезвычайной ситуации звоните по телефонам службы спасения 112, и оперативного дежурного ФКУ «Поволжуправтодор» (8412) 55−11−04.

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