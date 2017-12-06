Из-за обильных снегопадов на федеральных дорогах Самарской области ограничено движение грузового транспорта

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Транзитному транспорту не рекомендуется проезжать участки с 890 по 1194 км трассы М-5 «Урал», в том числе подъезды к Самаре, Ульяновску и Оренбургу, 8-километровый участок автодороги Р-228 Сызрань-Саратов (с 17 по 25 км), а также участок дороги А-300 Самара-Большая Черниговка-граница с Республикой Казахстан с 8 по 172 км.

В настоящее время для устранения последствий интенсивного снегопада мобилизовано порядка 110 единиц специализированной техники. За минувшие сутки для обеспечения безопасного и бесперебойного проезда по федеральным трассам Самарской области израсходовано более 2 тыс. тонн противогололедных материалов.