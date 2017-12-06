Данияр Кесикбаев и дочь премьер-министра Малайзии показали сына
Казахстанец Данияр Кесикбаев и дочь
Казахстанец Данияр Кесикбаев и дочь
На празднике присутствовало множество гостей. Приехали также многочисленные родственники Данияра из Казахстана.
Cukur Jambul — традиция, очень важная для малайцев, подразумевает первую стрижку и символизирует принятие нового члена семьи в род.
Фотографии с праздника опубликовал в своем
Он отметил, что мероприятие посетил сам верховный монарх страны, называемый Янг
Напомним, внук у
Данияр Кесикбаев 19 марта 2015 года женился на дочери малайзийского
Празднований было два: одно состоялось в официальной резиденции
Молодожены познакомились на учебе в США. В 2011 году пара объявила о помолвке.
В настоящее время новоиспеченные родители продолжают учебу и являются студентами Гарвардского университета.