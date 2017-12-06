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11:19 (мск), источник: Nur.kz

Данияр Кесикбаев и дочь премьер-министра Малайзии показали сына

Казахстанец Данияр Кесикбаев и дочь премьер-министра Малайзии Нуриана показали 4-месячного сына Адама Разака Даниярулы. Они провели церемонию Cukur Jambul, передает NUR.KZ.

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На празднике присутствовало множество гостей. Приехали также многочисленные родственники Данияра из Казахстана.

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Cukur Jambul — традиция, очень важная для малайцев, подразумевает первую стрижку и символизирует принятие нового члена семьи в род.

Фотографии с праздника опубликовал в своем Twitter-аккаунте сам политик, Наджиб Тун Разак.

Он отметил, что мероприятие посетил сам верховный монарх страны, называемый Янг ди-Пертуан Агонг (с малайского — «тот, кто создан Верховным Господином»), а также султаны Перака и Селангора (штаты Малайзии).

Напомним, внук у премьер-министра Малайзии родился 17 августа 2017 года.

Данияр Кесикбаев 19 марта 2015 года женился на дочери малайзийского премьер-министра Наджиба Разака Нуриане Наджве.

Празднований было два: одно состоялось в официальной резиденции премьер-министра в городе Путраджайя, а другое — в Алматы.

Молодожены познакомились на учебе в США. В 2011 году пара объявила о помолвке.

В настоящее время новоиспеченные родители продолжают учебу и являются студентами Гарвардского университета.

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