Территория заботы: в Прикамье откроют кабинеты для старшего поколения
Гериатрические кабинеты уже открылись в Перми, Кудымкаре, Чайковском и Березниках.
Гериатрические кабинеты уже открылись в Перми, Кудымкаре, Чайковском и Березниках.
В Прикамье откроют более 30 особых кабинетов, где специально обученные врачи будут вести прием возрастных пациентов. Об этом говорили на конференции «Гериатрия — инвестиции в будущее».
Участие в мероприятии приняла главный
Ольга Ткачева, директор Российского геронтологического
Улучшение здоровья пожилых людей является одним из направлений проекта «Старшее поколение» партии Единая Россия. В Прикамье в рамках его реализации идет информирование пожилых людей о создании гериатрической службы. Работа медиков синхронизирована с социальными службами. Продолжается обучение
Александр Бойченко, руководитель региональной общественной приемной председателя партии «Единая Россия» в Пермском крае: «У нас на сегодняшний день в Пермском крае 800 тысяч пенсионеров, через 10 лет их будет уже 1 млн. То есть на каждого работающего человека один пенсионер. И уже сегодня надо к этому готовиться, и наша задача в рамках проекта “Старшее поколение” “Единой России” как раз и будет организовать эту взаимосвязь с новыми врачами и с новым направлением в медицине».