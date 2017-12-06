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09:50 (мск), источник: РИА Крым

Крымский спортсмен рассказал, почему россиянам нужно ехать на ОИ-2018

СИМФЕРОПОЛЬ, 6 дек — РИА Новости Крым. Российским спортсменам, несмотря на решение МОК, следует выступить на Олимпийских играх в Пхенчхан.

Источник: РИА "Новости"

Об этом в эфире радио «Спутник в Крыму» заявил мастер спорта международного класса, участник Олимпийских игр-2012 в Лондоне, крымчанин Алексей Сокирский.

«Политики предлагают не ехать на ближайшие две Олимпиады, чтобы показать, что и у нас есть честь. Я не считаю это верным решением, потому что век спортсмена не длинный, кто-то едет на последнюю Олимпиаду, кто-то только дебютирует. И с решением в пользу бойкота я не согласен. Поддерживаю спортсменов, которые поедут и будут выступать от имени России, это будут олимпийские атлеты из России», — сказал он.

В то же время Сокирский полагает, что российские спортивные чиновники должны были активнее защищать спортсменов и не опускать руки раньше времени. Тогда бы, считает он, можно было добиться другого решения МОК.

«Есть небольшие недоработки со стороны руководства, все делалось и продолжает делаться на авось. А вдруг пустят? И не будем больше суетиться. Надо более щепетильно подходить к решению этого вопроса, находить аргументы в противовес. Был случай с американскими спортсменками. Они употребляли допинг, их оправдали, как будто они были больные. Надо было развивать тему дальше, педалировать, не останавливаться на месте», — уверен Сокирский.

Во вторник исполком Международного олимпийского комитета принял решение о дисквалификации ОКР, при этом «чистые» российские спортсмены получат возможность выступить на Олимпиаде-2018 в южнокорейском Пхенчхане под олимпийским флагом.

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