Крымский спортсмен рассказал, почему россиянам нужно ехать на ОИ-2018

Источник: РИА "Новости"

Об этом в эфире радио «Спутник в Крыму» заявил мастер спорта международного класса, участник Олимпийских игр-2012 в Лондоне, крымчанин Алексей Сокирский.

«Политики предлагают не ехать на ближайшие две Олимпиады, чтобы показать, что и у нас есть честь. Я не считаю это верным решением, потому что век спортсмена не длинный, кто-то едет на последнюю Олимпиаду, кто-то только дебютирует. И с решением в пользу бойкота я не согласен. Поддерживаю спортсменов, которые поедут и будут выступать от имени России, это будут олимпийские атлеты из России», — сказал он.

В то же время Сокирский полагает, что российские спортивные чиновники должны были активнее защищать спортсменов и не опускать руки раньше времени. Тогда бы, считает он, можно было добиться другого решения МОК.

«Есть небольшие недоработки со стороны руководства, все делалось и продолжает делаться на авось. А вдруг пустят? И не будем больше суетиться. Надо более щепетильно подходить к решению этого вопроса, находить аргументы в противовес. Был случай с американскими спортсменками. Они употребляли допинг, их оправдали, как будто они были больные. Надо было развивать тему дальше, педалировать, не останавливаться на месте», — уверен Сокирский.