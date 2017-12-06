Крымский спортсмен рассказал, почему россиянам нужно ехать на ОИ-2018
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 дек — РИА Новости Крым. Российским спортсменам, несмотря на решение МОК, следует выступить на Олимпийских играх в Пхенчхан.
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 дек — РИА Новости Крым. Российским спортсменам, несмотря на решение МОК, следует выступить на Олимпийских играх в Пхенчхан.
Об этом в эфире радио «Спутник в Крыму» заявил мастер спорта международного класса, участник Олимпийских игр-2012 в Лондоне, крымчанин Алексей Сокирский.
«Политики предлагают не ехать на ближайшие две Олимпиады, чтобы показать, что и у нас есть честь. Я не считаю это верным решением, потому что век спортсмена не длинный,
«Есть небольшие недоработки со стороны руководства, все делалось и продолжает делаться на авось. А вдруг пустят? И не будем больше суетиться. Надо более щепетильно подходить к решению этого вопроса, находить аргументы в противовес. Был случай с американскими спортсменками. Они употребляли допинг, их оправдали, как будто они были больные. Надо было развивать тему дальше, педалировать, не останавливаться на месте», — уверен Сокирский.
Во вторник исполком Международного олимпийского комитета принял решение о дисквалификации ОКР, при этом «чистые» российские спортсмены получат возможность выступить на Олимпиаде-2018 в южнокорейском Пхенчхане под олимпийским флагом.