Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Брежнева, Гагарина, Валерия: все звезды на «Песне года 2017»
Названа самая пьющая страна Европы
«Решает вы знаете кто»: источник РБК о поездке спортсменов на ОИ
Все сдаем валюту: рубль снова укрепляется
Глава Минспорта высказался о решении МОК
Семья бросила дочь, оставив записку о месте встречи через 10 летОни увиделись спустя 22 года — дочь приехала в Китай из Америки
Джоли пыталась спасти брак с Питтом с помощью съемок фильма
Бузова примерила образ Мэри Поппинс на съемках новогоднего шоу
Новый внедорожник «Ламборгини»: цена от 15,2 млн рублей
С 1 декабря на авто должны стоять зимние шины
Депутат Рады обвинил РФ в трате 1 млрд долларов на беженцев ЕС
В США объяснили наличие солдат Америки на Украине
Итальянский бренд представил платье из двух пакетов
Письма Греты Гарбо рассказали об одиночестве кинозвезды
Эксперт: у Су-57 есть параметры, не имеющие аналогов в мире
Пушков заявил, что РФ не выполнит требования Киева
Недвижимость Захарченко передадут Росимуществу
Как уничтожают наследие СССР (фото)
Фоторепортажи
8День благодарения
12Задержание Михаила Саакашвили
11:41 (мск), источник: НИА Красноярск

Свыше 11 тысяч красноярцев «заразились» гриппом

За минувшую неделю ОРВИ и гриппом заболело более 11074 человека в крае.

Источник: НИА Красноярск

Данные показатели ниже эпидемического порога на 17,4%, сообщает пресс-служба краевого управления Роспотребнадзора.

В краевом центре этот показатель ниже — 6492 заболевших.

На прошедшей неделе, согласно данных лабораторного мониторинга за циркуляцией вирусов гриппа и ОРВИ, на территории Красноярского края среди населения преимущественно циркулировали вирусы не гриппозной этиологии.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Как России оспорить решение об отстранении от Олимпиады
Саакашвили объявили в розыск на Украине
Разработку «атомного поезда» остановили из-за нехватки средств
Госдума запретила пускать в здание журналистов СМИ-иноагентов
Опубликован рейтинг туристической привлекательности регионов РФ
Гендиректор «КрасАвиа» задержан по подозрению в получении взятки
Искусственный интеллект научили подделывать погоду
Спорт
МОК допустил на Игры в Пхёнчхане «Олимпийцев из России» Вместо национальных гимна и флага на церемониях награждения российских спортсменов будут использованы символы МОК
Авто
В России решили, что 130 км/ч безопаснее, чем 110 км/ч Но только при условии соблюдения участниками правил дорожного движения
Hi-Tech
Безрамочный смартфон по отличной цене появился в России Вытянутые экраны 18:9, которые позволяют сделать смартфоны почти безрамочными, плавно переехали в средний класс
Кино
Джоли пыталась спасти брак с Питтом с помощью съемок фильма Звезда призналась, что работа над драмой «Лазурный берег» была попыткой наладить отношения с мужем
Недвижимость
Снести нельзя оставить: как уничтожают наследие СССР (фото)
Дворянские гнезда: сколько стоят квартиры в самых старых особняках Москвы
Недвижимость полковника Захарченко передадут Росимуществу
В Мордовии болельщиков чемпионата мира по футболу поселят в палатках
Леди
Подворачиваете или заправляете? Какую обувь подобрать к джинсам Джинсы становятся ключевым предметом гардероба, и, как мы все знаем, заправлять их в сапоги не стоит. Как быть и что делать — читай в нашей статье
Дети
Рита Дакота рассказала о трудностях материнства Певица поделилась откровениями в своем блоге.
Все о ремонте
Как объединить кухню и гостиную в загородном доме
6 дизайнерских приемов, которые мы используем неправильно
Маленькая и бюджетная: ремонт однушки для студентки
История оформления квартиры в старом доме
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь