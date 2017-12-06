Свыше 11 тысяч красноярцев «заразились» гриппом
За минувшую неделю ОРВИ и гриппом заболело более 11074 человека в крае.
|Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проектыВсе проекты
За минувшую неделю ОРВИ и гриппом заболело более 11074 человека в крае.
Данные показатели ниже эпидемического порога на 17,4%, сообщает
В краевом центре этот показатель ниже — 6492 заболевших.
На прошедшей неделе, согласно данных лабораторного мониторинга за циркуляцией вирусов гриппа и ОРВИ, на территории Красноярского края среди населения преимущественно циркулировали вирусы не гриппозной этиологии.