В Красноярске наградят лучших кинопоэтов

8 декабря в Красноярске состоится торжественная церемония награждения победителей XXII Красноярского фестиваля молодежного видеотворчества «Золотая стрекоза». Темой фестиваля в этом году стала кинопоэзия.

Два месяца организаторы принимали заявки и отбирали лучшие видео-работы участников в возрасте от 14 до 30 лет со всей России. В этом году в фестивале приняли участие более 150 молодых видеографов, поэтов и чтецов. В конкурсную программу вошли более 60 работ. Всем участникам было предложено визуализировать поэтические образы из литературных произведений.

«Я впервые принял участие в фестивале видеотворчества в Красноярске. Меня с самого начала заинтересовала тема кинопоэзии и я решил, что стоит попробовать себя в таком жанре. В повседневности редко удается связать ситуации со строками из стихотворений. А здесь, можно сказать, сама судьба дала шанс запечатлеть поэзию в кино. Моя работа прошла отбор, и теперь я очень надеюсь, что жюри оценит ее по достоинству» — рассказал участник фестиваля, автор видео-работы «Глоток» на стихи Р. Эназарова, Александр Шебалин.

Сегодня, 6 декабря в молодежном центре «Зеркало» (ул. Бограда, 65) в 19:00 пройдут предпоказы видеоработ для горожан, где каждый сможет отдать свой голос за понравившуюся работу и выбрать победителя зрительских симпатий. Подробности по тел. (391) 26−503−26 и в группе фестиваля во «ВКонтакте». Посмотреть лучшие работы фестиваля можно на онлайн-сцене.