12 декабря в Приморье откроются более 130 ёлочных базаров

Более 130 ёлочных базаров откроется в Приморье. Приобрести на них можно будет не только новогодние деревья, но и крепежи для их установки, пахучие зелёные ветки.

Во Владивостоке торговля ёлками начнётся 12 декабря и продлится до 31 декабря. Ёлочные базары заработают по 41 адресу во всех районах города. В Уссурийске откроют 26 точек продаж новогодних деревьев, 19 — в Находке, 12 — в Дальнереченске, по семь — в Артёме и Большом Камне. В других городах и посёлках организуют по нескольку официальных точек продажи.

И уже вовсю кипит работа по заготовке ёлочек. Как пояснили в краевом департаменте лесного хозяйства, в соответствии с законодательством, это делают предприниматели по договорам аренды. Заготовка проводится на специальных плантациях и лесных участках, подлежащих расчистке. В частности, на квартальных просеках, минерализованных полосах, противопожарных разрывах, трассах противопожарных лесохозяйственных дорог и других площадках, где не требуется сохранение и прирост насаждений.

— К празднику приморцы смогут приобрести ели нескольких видов и пихту белокурую, — уточнил и. о. директора департамента Валентин КАРПЕНКО. — А контроль за заготовкой новогодних деревьев ведёт КГКУ «Приморское лесничество» и его филиалы. Проверка мест заготовки осуществляется совместно с УВД края в ходе специальных рейдов.