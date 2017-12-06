На продовольственном рынке Иркутской области зафиксировано снижение цен
На продовольственном рынке Иркутской области вновь зафиксирована дефляция — снижение цен.
На продовольственном рынке Иркутской области вновь зафиксирована дефляция — снижение цен.
Об этом 6 декабря 2017 года сообщает
Напомним, что дефляция на продовольственном рынке Иркутской области наблюдалась также по итогам 10 месяцев 2017 года. Для смягчения последствий инфляции для населения реализуются различные проекты — «Социальная цена», «Лучшая цена», «Покупай местное», «Социальный товар», которыми предусматривается установление минимальных торговых надбавок на ряд продовольственных товаров первой необходимости. В реализации социальных проектов участвует 1211 организаций торговли.