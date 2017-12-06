На продовольственном рынке Иркутской области зафиксировано снижение цен

Об этом 6 декабря 2017 года сообщает пресс-служба регионального правительства со ссылкой на руководителя службы потребительского рынка и Сергея Петрова. По данным Иркутскстата, по итогам 11 месяцев цены на продовольственные товары в ноябре по отношению к декабрю 2016 года снизились в среднем на 0,1%, при этом в среднем по России отмечен рост на 0,5%. В аналогичном периоде прошлого года рост цен на продукты в регионе составил 4,3%.