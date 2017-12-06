Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Юлия Пересильд: «Мы будто специально растим из молодежи дебилов»
Названа самая пьющая страна Европы
После задержания Саакашвили посольство США выступило с призывом
В Совфеде отреагировали на решение МОК
Адвокат Родченкова: «Будет оглядываться всю оставшуюся жизнь»
Семья бросила дочь, оставив записку о месте встречи через 10 летОни увиделись спустя 22 года — дочь приехала в Китай из Америки
Брежнева, Гагарина, Валерия: все звезды на «Песне года 2017»
Юлия Пересильд: «Мы будто специально растим из молодежи дебилов»
Автомошенники вспомнили старый способ «развода» (фото)
Катастрофа по имени Edsel
“99,99%”: актера Еремеева признали сыном Спартака Мишулина
Невестка Понаровской поведала о жизни свекрови
Итальянский бренд представил платье из двух пакетов
Письма Греты Гарбо рассказали об одиночестве кинозвезды
Эксперт: у Су-57 есть параметры, не имеющие аналогов в мире
Пушков заявил, что РФ не выполнит требования Киева
Недвижимость Захарченко передадут Росимуществу
Как уничтожают наследие СССР (фото)
Фоторепортажи
8Поклонение Ким Чен Ыну
12Лесные пожары в Калифорнии
11:30 (мск), источник: Baikal-info.ru

На продовольственном рынке Иркутской области зафиксировано снижение цен

На продовольственном рынке Иркутской области вновь зафиксирована дефляция — снижение цен.

Источник: РИА "Новости"

Об этом 6 декабря 2017 года сообщает пресс-служба регионального правительства со ссылкой на руководителя службы потребительского рынка и Сергея Петрова. По данным Иркутскстата, по итогам 11 месяцев цены на продовольственные товары в ноябре по отношению к декабрю 2016 года снизились в среднем на 0,1%, при этом в среднем по России отмечен рост на 0,5%. В аналогичном периоде прошлого года рост цен на продукты в регионе составил 4,3%.

Напомним, что дефляция на продовольственном рынке Иркутской области наблюдалась также по итогам 10 месяцев 2017 года. Для смягчения последствий инфляции для населения реализуются различные проекты — «Социальная цена», «Лучшая цена», «Покупай местное», «Социальный товар», которыми предусматривается установление минимальных торговых надбавок на ряд продовольственных товаров первой необходимости. В реализации социальных проектов участвует 1211 организаций торговли.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Глава ОКР допустил появление российского флага на Олимпиаде
Саакашвили объявили в розыск на Украине
СМИ: проект «атомного поезда» заморозили из-за нехватки средств
Госдума запретила вход в палату американским СМИ-иноагентам
Опубликован рейтинг туристической привлекательности регионов РФ
Гендиректора компании «КрасАвиа» заподозрили в получении взятки
Искусственный интеллект научили подделывать погоду
Спорт
МОК допустил на Игры в Пхёнчхане «Олимпийцев из России» Вместо национальных гимна и флага на церемониях награждения российских спортсменов будут использованы символы МОК
Авто
В России решили, что 130 км/ч безопаснее, чем 110 км/ч Но только при условии соблюдения участниками правил дорожного движения
Hi-Tech
Безрамочный смартфон по отличной цене появился в России Вытянутые экраны 18:9, которые позволяют сделать смартфоны почти безрамочными, плавно переехали в средний класс
Кино
Джоли пыталась спасти брак с Питтом с помощью съемок фильма Звезда призналась, что работа над драмой «Лазурный берег» была попыткой наладить отношения с мужем
Недвижимость
Недвижимость полковника Захарченко передадут Росимуществу
Дворянские гнезда: сколько стоят квартиры в самых старых особняках Москвы
Снести нельзя оставить: как уничтожают наследие СССР (фото)
Фотографа заподозрили в уничтожении домов в уникальном поселении
Леди
Подворачиваете или заправляете? Какую обувь подобрать к джинсам Джинсы становятся ключевым предметом гардероба, и, как мы все знаем, заправлять их в сапоги не стоит. Как быть и что делать — читай в нашей статье
Дети
Рита Дакота рассказала о трудностях материнства Певица поделилась откровениями в своем блоге.
Все о ремонте
Маленькая и бюджетная: ремонт однушки для студентки
История оформления квартиры в старом доме
Как выбрать мебель для маленькой комнаты: 15 хитростей
5 ошибок в дизайне комнаты с низким потолком
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь