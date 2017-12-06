Новый размер прожиточного минимума утвердили в Хабаровском крае

Источник: AmurMedia

Хабаровск, 6 декабря, AmurMedia.

В Хабаровском крае утверждена новая величина прожиточного минимума. Соответствующее постановление подписал глава региона Вячеслав Шпорт, сообщает ИА AmurMedia со ссылкой на сайт краевого правительства.

За третий квартал 2017 года средний размер показателя составил 12954 рубля. Для трудоспособного населения прожиточный минимум зафиксирован на уровне 13807 рублей. Для пенсионеров он равен 10492 рубля, для детей — 13452 рубля.