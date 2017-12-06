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11:23 (мск), источник: AmurMedia.ru

Новый размер прожиточного минимума утвердили в Хабаровском крае

За третий квартал 2017 года его средняя величина составила 12954 рубля.

Источник: AmurMedia

Хабаровск, 6 декабря, AmurMedia.

В Хабаровском крае утверждена новая величина прожиточного минимума. Соответствующее постановление подписал глава региона Вячеслав Шпорт, сообщает ИА AmurMedia со ссылкой на сайт краевого правительства.

За третий квартал 2017 года средний размер показателя составил 12954 рубля. Для трудоспособного населения прожиточный минимум зафиксирован на уровне 13807 рублей. Для пенсионеров он равен 10492 рубля, для детей — 13452 рубля.

Расчет прожиточного минимума выполняется на основе данных Хабаровскстата о средних ценах на продукты питания в потребительской корзине, индексах потребительских цен на непродовольственные товары и услуги, обязательных платежах за отчетный квартал. Новые показатели будут учитываться при предоставлении мер соцподдержки и социальной помощи населению края.

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