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10:06 (мск), источник: ИА Башинформ

В Башкортостане началась неделя Ахмет-Заки Валиди

УФА, 6 дек 2017. /ИА «Башинформ», Лейла Аралбаева/. В Башкортостане началась неделя Ахмет-Заки Валиди. Сегодня группа, состоящая из историков Азата Ярмуллина, Искандера Саитбатталова, Радика Бахтиева и специалистов Исполкома Всемирного курултая башкир, отправились в Нефтекамск.

В Нефтекамской городской филармонии состоится научно-практический семинар, посвященный 100-летию Башкирской автономии и 127-летию со дня рождения известного ученого и общественного деятеля.

В Башкирской гимназии и средних школах № 12 и 13 Нефтекамска пройдут открытые уроки. В мероприятиях принимают участие учителя истории, башкирского языка и литературы из Дюртюлинского, Илишевского, Калтасинского, Краснокамского, Татышлинского, Чекмагушевского, Янаульского районов, городов Агидели и Нефтекамска, члены исполкома межрегионального курултая башкир северной зоны.

В рамках недели Заки Валиди запланированы проведение круглого стола, ряда спортивных соревнований, просмотр фильма «Бабич».

Имя Заки Валиди будут вспоминать в регионах России и Казахстане. В Санкт-Петербурге предусмотрено проведение интеллектуальной игры, парада башкирской национальной одежды и просмотра фильма «Бабич». В Тюмени будет организован концерт, в Сургуте — спортивный турнир. В Астане пройдет круглый стол «Наш лидер — Заки Валиди». Тематическая неделя завершится 14 декабря в Валидовскими чтениями в Ишимбае.

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