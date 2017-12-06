В Башкортостане началась неделя Ахмет-Заки Валиди
УФА, 6 дек 2017. /ИА «Башинформ», Лейла Аралбаева/. В Башкортостане началась неделя
УФА, 6 дек 2017. /ИА «Башинформ», Лейла Аралбаева/. В Башкортостане началась неделя
В Нефтекамской городской филармонии состоится
В Башкирской гимназии и средних школах № 12 и 13 Нефтекамска пройдут открытые уроки. В мероприятиях принимают участие учителя истории, башкирского языка и литературы из Дюртюлинского, Илишевского, Калтасинского, Краснокамского, Татышлинского, Чекмагушевского, Янаульского районов, городов Агидели и Нефтекамска, члены исполкома межрегионального курултая башкир северной зоны.
В рамках недели Заки Валиди запланированы проведение круглого стола, ряда спортивных соревнований, просмотр фильма «Бабич».
Имя Заки Валиди будут вспоминать в регионах России и Казахстане. В