В Башкортостане началась неделя Ахмет-Заки Валиди

В Нефтекамской городской филармонии состоится научно-практический семинар, посвященный 100-летию Башкирской автономии и 127-летию со дня рождения известного ученого и общественного деятеля.

В Башкирской гимназии и средних школах № 12 и 13 Нефтекамска пройдут открытые уроки. В мероприятиях принимают участие учителя истории, башкирского языка и литературы из Дюртюлинского, Илишевского, Калтасинского, Краснокамского, Татышлинского, Чекмагушевского, Янаульского районов, городов Агидели и Нефтекамска, члены исполкома межрегионального курултая башкир северной зоны.