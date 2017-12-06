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10:04 (мск), источник: Интерфакс

Свыше 400 педагогов премируют в Прикамье за профессиональные успехи в уходящем году

Пермь. 6 декабря. ИНТЕРФАКС-ПОВОЛЖЬЕ — Правительство Пермского края приняло постановление о поощрении педагогических работников за высокие результаты работы по итогам 2017 года, сообщает пресс-служба администрации губернатора.

В частности, премии из краевой казны на общую сумму 40 млн рублей получат 402 педагога из 129 школ края. Это те учителя, чьи ученики сдали один из предметов единого госэкзамена на 95 баллов и выше.

Кроме того, возобновлено поощрение педагогов, чьи ученики стали призерами международных и всероссийских олимпиад. Денежные премии в размере от 75 до 135 тыс. рублей получат 26 педагогов из семи территорий региона.

По распоряжению губернатора края Максима Решетникова действие этого постановления планируется продлить до 2020 года.

«С каждым годом в крае становится все больше высокобалльников. В этом году по сравнению с прошлым число 100-балльников увеличилось в 1,5 раза, 225-балльников — почти на треть. Наши школьники привезли призовые и первые места со всероссийских и с международных олимпиад, а мы знаем, какая конкуренция сейчас между регионами. Поэтому достойные результаты учащихся и педагогов нужно поощрять» — приводятся в пресс-релизе слова губернатора.

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