Более 400 случаев плохой уборки снега зафиксировано в Хабаровске

С момента первого снегопада в Хабаровске было выявлено 403 нарушения по уборке дворовых территорий. Жилищным организациям были выписаны соответствующие предостережения, материалы по делам направлены в Комитет регионального государственного контроля и лицензирования правительства Хабаровского края. На рассмотрении примут решение — кого привлечь к административной ответственности.

— На первом месте в числе выявленных нарушений — неочищенные тротуары, выходы из подъездов. На втором месте — неубранный снег на контейнерных площадках. Третье по частоте нарушение — сугробы на крышах жилых домов. За ненадлежащую уборку снега жилищные организации могут быть оштрафованы на сумму от 40 до 50 тысяч рублей, а их руководителей — на 4−5 тысяч рублей. При выявлении повторных нарушений, суммы штрафов увеличатся, — сообщают в пресс-службе администрации Хабаровска.

Как рассказывают сами управляющие компании, нарушения возникают в связи с изменившимися с 17 октября 2017 года нормативами. Согласно новым правилам, приступать к отчистке тротуаров нужно с начала снегопада.