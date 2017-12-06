Более 400 случаев плохой уборки снега зафиксировано в Хабаровске
Нарушителей будут штрафовать.
Нарушителей будут штрафовать.
С момента первого снегопада в Хабаровске было выявлено 403 нарушения по уборке дворовых территорий. Жилищным организациям были выписаны соответствующие предостережения, материалы по делам направлены в Комитет регионального государственного контроля и лицензирования правительства Хабаровского края. На рассмотрении примут решение — кого привлечь к административной ответственности.
— На первом месте в числе выявленных нарушений — неочищенные тротуары, выходы из подъездов. На втором месте — неубранный снег на контейнерных площадках. Третье по частоте нарушение — сугробы на крышах жилых домов. За ненадлежащую уборку снега жилищные организации могут быть оштрафованы на сумму от 40 до 50 тысяч рублей, а их руководителей — на 4−5 тысяч рублей. При выявлении повторных нарушений, суммы штрафов увеличатся, — сообщают в
— Раньше же через несколько часов после окончания снегопада дворник должен был расчищать территорию. При этом уборка наносного снега производилась в зависимости от класса тротуара: один раз в 1, 2 или 3 суток. Сейчас же все работы по уборке тротуаров и складировании свежевыпавшего снега должны быть произведены в течение 6 часов с начала снегопада, а уборка придомовой территории в целом — в течение 12 часов, — говорит ИА «Хабаровский край сегодня» директор управляющей компании «Мой дом» Евгений Розенталь.