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11:21 (мск), источник: Хабаровский край сегодня

Более 400 случаев плохой уборки снега зафиксировано в Хабаровске

Нарушителей будут штрафовать.

С момента первого снегопада в Хабаровске было выявлено 403 нарушения по уборке дворовых территорий. Жилищным организациям были выписаны соответствующие предостережения, материалы по делам направлены в Комитет регионального государственного контроля и лицензирования правительства Хабаровского края. На рассмотрении примут решение — кого привлечь к административной ответственности.

 — На первом месте в числе выявленных нарушений — неочищенные тротуары, выходы из подъездов. На втором месте — неубранный снег на контейнерных площадках. Третье по частоте нарушение — сугробы на крышах жилых домов. За ненадлежащую уборку снега жилищные организации могут быть оштрафованы на сумму от 40 до 50 тысяч рублей, а их руководителей — на 4−5 тысяч рублей. При выявлении повторных нарушений, суммы штрафов увеличатся, — сообщают в пресс-службе администрации Хабаровска.

Как рассказывают сами управляющие компании, нарушения возникают в связи с изменившимися с 17 октября 2017 года нормативами. Согласно новым правилам, приступать к отчистке тротуаров нужно с начала снегопада.

 — Раньше же через несколько часов после окончания снегопада дворник должен был расчищать территорию. При этом уборка наносного снега производилась в зависимости от класса тротуара: один раз в 1, 2 или 3 суток. Сейчас же все работы по уборке тротуаров и складировании свежевыпавшего снега должны быть произведены в течение 6 часов с начала снегопада, а уборка придомовой территории в целом — в течение 12 часов, — говорит ИА «Хабаровский край сегодня» директор управляющей компании «Мой дом» Евгений Розенталь.

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