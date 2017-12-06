Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Бузова примерила образ Мэри Поппинс на съемках новогоднего шоу
Названа самая пьющая страна Европы
Эксперт о решении МОК: повод для сплочения на основе обид на мир
В Совфеде отреагировали на решение МОК
Глава Минспорта высказался о решении МОК
Семья бросила дочь, оставив записку о месте встречи через 10 летОни увиделись спустя 22 года — дочь приехала в Китай из Америки
СМИ: Киркоров поддержит соперника России на «Евровидении 2018»
Брежнева, Гагарина, Валерия: все звезды на «Песне года 2017»
Новый внедорожник «Ламборгини»: цена от 15,2 млн рублей
С 1 декабря на авто должны стоять зимние шины
Актера Еремеева признали биологическим сыном Спартака Мишулина
Невестка Понаровской поведала о жизни свекрови
Поклонники раскритиковали Бузову за выступление в «купальнике»
Нечего скрывать: Валерия позирует в коротком халате
Эксперт: у Су-57 есть параметры, не имеющие аналогов в мире
Пушков заявил, что РФ не выполнит требования Киева
Снести нельзя оставить: как уничтожают наследие СССР (фото)
Как обновить интерьер к зиме
Фоторепортажи
8День благодарения
12Задержание Михаила Саакашвили
11:19 (мск), источник: НИА Красноярск

34 медали привезли красноярские спортсмены с «Сибирского меридиана»

В Томской области прошли всероссийские соревнования по спортивному ориентированию на лыжах «Сибирский меридиан».

Первым видом программы стала лыжная гонка-маркированная трасса. Среди мужчин на пьедестале оказались сразу двое представителей Красноярского края: Владимир Барчуков, который финишировал с лучшим результатом, и Максим Трифоненков, занявший третье место. На втором — Сергей Белоусов из Томской области.

В лыжной гонке-классике на пьедестале вновь оказалось это трио: на этот раз Белоусов — первый, Трифоненков — второй, Барчуков — третий, рассказали в пресс-службе Крайспорта.

По результатам спринтерской гонки, Барчуков занял первое место, Трифоненков — второе, Белоусов — третье.

Кроме того, представители края 28 раз попадали на пьедестал в своих возрастных категориях: Герман Сазыкин (2 золота и бронза), Игорь Линкевич (золото, серебро), Данил Челноков (2 бронзы), Иван Токарев (2 золота), Максим Таскаев (бронза), Владислав Агеенко (2 серебра), Ярослав Селюков (золото), Данил Попов (бронза), Никита Клепиков (бронза), Елизавета Маликова (золото), Аделина Ока (серебро, бронза), Ирина Онищенко (2 золота), Светлана Широглазова (2 золота), Алина Кузина (2 бронзы), Кристина Тимофеева (бронза), Диана Селюкова (золото), Анна Шиловская (бронза), Екатерина Теряева (серебро).

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Как России оспорить решение об отстранении от Олимпиады
Саакашвили объявили в розыск на Украине
Разработку «атомного поезда» остановили из-за нехватки средств
Госдума запретила пускать в здание журналистов СМИ-иноагентов
Опубликован рейтинг туристической привлекательности регионов РФ
Гендиректор «КрасАвиа» задержан по подозрению в получении взятки
Искусственный интеллект научили подделывать погоду
Спорт
МОК допустил на Игры в Пхёнчхане «Олимпийцев из России» Вместо национальных гимна и флага на церемониях награждения российских спортсменов будут использованы символы МОК
Авто
В России решили, что 130 км/ч безопаснее, чем 110 км/ч Но только при условии соблюдения участниками правил дорожного движения
Hi-Tech
Безрамочный смартфон по отличной цене появился в России Вытянутые экраны 18:9, которые позволяют сделать смартфоны почти безрамочными, плавно переехали в средний класс
Кино
Джоли пыталась спасти брак с Питтом с помощью съемок фильма Звезда призналась, что работа над драмой «Лазурный берег» была попыткой наладить отношения с мужем
Недвижимость
Недвижимость полковника Захарченко передадут Росимуществу
Дворянские гнезда: сколько стоят квартиры в самых старых особняках Москвы
Снести нельзя оставить: как уничтожают наследие СССР (фото)
Фотографа заподозрили в уничтожении домов в уникальном поселении
Леди
Подворачиваете или заправляете? Какую обувь подобрать к джинсам Джинсы становятся ключевым предметом гардероба, и, как мы все знаем, заправлять их в сапоги не стоит. Как быть и что делать — читай в нашей статье
Дети
Рита Дакота рассказала о трудностях материнства Певица поделилась откровениями в своем блоге.
Все о ремонте
Маленькая и бюджетная: ремонт однушки для студентки
История оформления квартиры в старом доме
Как выбрать мебель для маленькой комнаты: 15 хитростей
5 ошибок в дизайне комнаты с низким потолком
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь