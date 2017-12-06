34 медали привезли красноярские спортсмены с «Сибирского меридиана»

Первым видом программы стала лыжная гонка-маркированная трасса. Среди мужчин на пьедестале оказались сразу двое представителей Красноярского края: Владимир Барчуков, который финишировал с лучшим результатом, и Максим Трифоненков, занявший третье место. На втором — Сергей Белоусов из Томской области.

В лыжной гонке-классике на пьедестале вновь оказалось это трио: на этот раз Белоусов — первый, Трифоненков — второй, Барчуков — третий, рассказали в пресс-службе Крайспорта.

По результатам спринтерской гонки, Барчуков занял первое место, Трифоненков — второе, Белоусов — третье.