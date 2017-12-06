34 медали привезли красноярские спортсмены с «Сибирского меридиана»
В Томской области прошли всероссийские соревнования по спортивному ориентированию на лыжах «Сибирский меридиан».
В Томской области прошли всероссийские соревнования по спортивному ориентированию на лыжах «Сибирский меридиан».
Первым видом программы стала лыжная
В лыжной
По результатам спринтерской гонки, Барчуков занял первое место, Трифоненков — второе, Белоусов — третье.
Кроме того, представители края 28 раз попадали на пьедестал в своих возрастных категориях: Герман Сазыкин (2 золота и бронза), Игорь Линкевич (золото, серебро), Данил Челноков (2 бронзы), Иван Токарев (2 золота), Максим Таскаев (бронза), Владислав Агеенко (2 серебра), Ярослав Селюков (золото), Данил Попов (бронза), Никита Клепиков (бронза), Елизавета Маликова (золото), Аделина Ока (серебро, бронза), Ирина Онищенко (2 золота), Светлана Широглазова (2 золота), Алина Кузина (2 бронзы), Кристина Тимофеева (бронза), Диана Селюкова (золото), Анна Шиловская (бронза), Екатерина Теряева (серебро).