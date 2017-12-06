Гроб с телом короля Михая I доставят в Румынию 13 декабря

Тем временем, принцесса Маргарита заявила, что продолжит служить интересам румынского народа, руководствуясь теми же принципами, что и её отец.



«Я, как и все вы, потеряла родителя. Это не только личная потеря, это потеря всей нации. Это горе объединило нас в это тяжёлое время», — сказала принцесса Румынии Маргарита.



Король Михай I умер в швейцарской резиденции после продолжительной болезни. Монарх отошел от дел полтора года назад, когда у него диагностировали лейкемию. После этого он перенёс операцию и оставил общественную жизнь.