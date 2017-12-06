В Кузбассе туристы тратят на проживание больше, чем в других регионах РФ

Примечательно, что Кузбасс обогнал в рейтинге, составленном российским сервисом бронирования жилья Tvil.ru, Крым и Краснодарский край. Первую десятку регионов с самыми большими доходами с туриста замыкает Алтайский край. Так, согласно рейтингу, больше всего денег туристы потратили вдвоем или семьей на проживание в Кемеровской области, большая часть из них бронировала жилье в Шерегеше. В среднем, сумма составила 23 000 рублей за время отдыха. Далее идут курорты Крыма (20 600 рублей) и Краснодарского края (19 200 рублей). На десятом месте оказался Алтайский край, там средний чек за проживание составил 12 500 рублей.