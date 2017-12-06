Источник: Sputnik.md

КИШИНЕВ, 6 дек — Sputnik. Список улиц Кишинева, где сегодня отключат электроэнергию.

Рышкановка:

— ул. Лунчий 2, 2/1, 2A, 2B, 2C, 4, 6, 6/1, 8, 10, 12, 16, 20, 20A, 7, Пьетрэрией 13A, Каля Мошилор 15- в период с 09:00 — 17:00.

Буюканы:

— ул. Б. Лэутару 1−19, 35, 41, 2−16, Примэверий 44, 36−48, Штефан Няга 6, 8, 10, 14, 15, 15A, 17, В. Белинский 32/1- в период с 08:30 — 17:00.

— ул. Буюкань 2, 6, 13A, Киприан Порумбеску 1−31, 2−18, Ион Некулче 3, М. Тэнасе 1−17, 2−22, Примэверий 25, Штефан Няга 5, 7, 9, 11, В. Лупу 8, 16/1, В. Белинский 2/1, 2/2, 2A, 2B, 6, 8, 10 — в период с 9:20 — 17:00.

— ул. Алуниш 2−12, 7−9, Бисеричий 1−5, 2−16, Хумулешть 15−23, 18−24, Порумбреле 2, 14−50, Рошиорь 15−63, 20−86, В. Лупу 119 — в период с 9:30 — 17:00.

— ул. Каля Ешилор 16/6 — в период с 09:30 — 12:00.

— ул. 27 марта 3, 4, 4/1, 6, 8, 8/1, Каля Ешилор 15, 19/2, 21, Кэлэрашь 78, Друмул Кручий 31, 9001, Трушень 1, 3A, 8, 10, Тэрыний 7−61, 8−60 — в период с 09:00 — 17:00.

Ботаника:

— бул. Дачия 60, ул. Аэропорт 9003 — в период с 13:00 — 17:00.

— ул. Аэропорт 4 — в период с 9:00 — 13:00.

Центр:

— ул. Друмул Виилор 30−34, 67−97, Фрумоаса 43−71, 56−88, Хынчешть 53−58, Валя Дическу 107−119, 144−160, Докучаев 13−31, 26−42 — в период с 09:00 — 17:00.

— ул. Св. Георгий 2−30, 3−13, 30/1, Св. Петр 1, 15 — в период с 09:00 — 17:00.

— ул. Адвокат Еуджен Крушеван 4−16, пер. Бужорилор 11, Чирешилор 55−77, 68−90, Друмул Виилор 26, 26/1, 28, 28/1, 28/2, 28A, 28J, 30/2, 43, 43/1, Митр. Гурие Гросу 11−37, 8, 14, 16, 26, 32, 34, 36, 38, Миорица 13, Тимиш 47, 50, 54, 50/3, В. Келтуялэ 8, 13, 24, 40 — в период с 9:00 — 17:00.

— ул. Фрумоаса 19−59, 22−60, Митр. Гурие Гросу 16, ш. Хынчешть 44, Онешть 24, Валя Дическу 53−91, 64−140 — в период с 9:30 — 17:00.

Чеканы:

— ул. Джинта Латинэ 1, 1/1, ½, 2, 3, 3/5, 5, 5/1, 5/3, 5A, 5B, 5V, 8, 8/1, 8/2, 8/3, 10, М. Садовяну 1/1, 2, 2/2, 2/4, 2/5, 2A, 999 — в период с 9:10 — 13:00.

— ул. Игорь Виеру 15/2, 17, 17/1, 17/2, 17/3, 19, 19/1, Н. Милеску-Спэтару 17, 18, 19, 19/1, 19/2, 19/3, 19/4, 19/5, 19/7 — в период с 13:30 — 17:00.