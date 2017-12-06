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11:14 (мск), источник: АиФ Санкт-Петербург

Неисправный светофор привел к транспортному коллапсу в Петербурге

В городе образовалась 5-километровая пробка.

Источник: РИА "Новости"

В Северной столице сломанный светофор стал причиной транспортного коллапса, пишут участники сообщества «Экстренный вызов Санкт-Петербург». Оборудование стало неисправным утром 6 декабря в районе проспекта Славы и Бухаресткой улицы, где находится перекресток с круговым движением.

По словам очевидцев, из-за поломки движение замерло не только в непосредственной близости от светофора, но и в Невском районе. Там стоят Народная и Ивановская улицы, Володарский мост и Невский путепровод.

Длина затора — около 5 километров.

Водителей просят быть внимательными и выбирать пути объезда пробки.

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