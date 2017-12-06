Неисправный светофор привел к транспортному коллапсу в Петербурге
В городе образовалась 5-километровая пробка.
В городе образовалась 5-километровая пробка.
В Северной столице сломанный светофор стал причиной транспортного коллапса, пишут участники сообщества «Экстренный вызов Санкт-Петербург». Оборудование стало неисправным утром 6 декабря в районе проспекта Славы и Бухаресткой улицы, где находится перекресток с круговым движением.
По словам очевидцев,
Длина затора — около 5 километров.
Водителей просят быть внимательными и выбирать пути объезда пробки.