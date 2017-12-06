Неисправный светофор привел к транспортному коллапсу в Петербурге

В Северной столице сломанный светофор стал причиной транспортного коллапса, пишут участники сообщества «Экстренный вызов Санкт-Петербург». Оборудование стало неисправным утром 6 декабря в районе проспекта Славы и Бухаресткой улицы, где находится перекресток с круговым движением.

По словам очевидцев, из-за поломки движение замерло не только в непосредственной близости от светофора, но и в Невском районе. Там стоят Народная и Ивановская улицы, Володарский мост и Невский путепровод.