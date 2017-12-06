«Зачем мне есть? Я же умер». Такие люди существуют

До конца не известно, что именно вызывает синдром Котарда, который заставляет людей верить, что они умерли или лишились органов | Источник: Mathew MacQuarrie/CC0

«Это была абсолютная, беспросветная тьма. Я думал, что умер». Оправившись от серьезной мотоаварии, 36-летний Уоррен Маккинлей решил, что его не существует.

Он перестал есть — не видел в этом смысла.

Врачи пытались как-то меня расшевелить, но я не понимал, зачем они это делают – я ведь мертв. Уоррен Маккинлей

То, что он пережил, впервые описал французский ученый Жюль Котар в 1880 году. С тех пор пор известно около сотни подобных случаев в разных странах — в Китае, Индии, Мексике, США, Дании и Швеции.

Для синдрома Котара свойственно несколько стандартных симптомов: уверенность пациента в том, что он умер, его органы пропали или находятся в процессе разложения. При этом болезнь может принимать разные формы.

Уоррен Маккинлей готовился к отправке на службу в Афганистан, но его планы изменила авария, в результате которой он сломал позвоночник, таз и повредил мозг | Источник: Warren McKinlay

Например, 55-летний ресторатор из Мексики убеждал свою семью, что его пенис постоянно уменьшается, а потом исчез вовсе. Уже будучи в больнице, он доказывал, что кто-то из реаниматологов удалил ему глаза и сердце, а его левая рука отсохла.

Другой случай: после скоропостижной кончины мужа пенсионерка из Португалии сначала стала испытывать недоверие к своему холодильнику, а затем перестала есть и утверждала, что ее пищевод и желудок слиплись. Потеряв 19 кг, она попала в руки врачей.

28-летняя домохозяйка из Кашмира пожаловалась врачам, что ее печень гниет, а сердце «просто отсутствует». Также «пропал» желудок, и женщина не чувствовала собственного тела.

А 59-летняя британка оказалась в больнице из-за того, что настаивала, что она — разлагающийся труп и что ноги у нее отвалились.

Странная форма загробной жизни

Однозначного объяснения, почему возникает синдром Котара и от чего зависит форма его проявления, нет. Чаще всего к его появлению приводит стечение нескольких факторов, — к такому выводу пришла в 2010 году группа ученых под руководством Хесуса Рамиреса-Бермудеса из Национального института нейрологии и нейрохирургии в Мехико.

В первую очередь, это необычный опыт, который заставляет пострадавшего чувствовать себя опустошенным — как в случае Маккинлея. Вкупе с невозможностью отличить реальность от вымысла и непроходящим чувством вины он становится благодатной почвой для развития болезни.

Одна из возможных причин возникновения синдрома Котара - серьезная травма | Источник: Michal Jarmoluk/CC0

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Часто синдром Котара развивается после травмы головного мозга или на фоне шизофрении или депрессии.

Профессор психиатрии Китайского университета Гонконга Хелен Чиу дает более подробное объяснение: синдром может быть обусловлен социальным климатом — например, ситуацией в семье — и биологическими факторами. Например, он может быть осложнением болезни Паркинсона, брюшного тифа, мигрени, рассеянного склероза или побочным действием антивирусного препарата ацикловира.

Кроме того, развитию синдрома способствует слабый обмен веществ в отделах мозга, которые отвечают за самоанализ, а также повреждение его лобных долей — они контролирует мышление и поведение человека.

Чаще всего недуг поражает пожилых людей, но иногда от него страдают подростки и даже дети. На восстановление могут уйти считанные недели, но иногда болезнь не отпускает годами.

Мозг человека с синдромом Котарда на томографии, синим окрашены зоны с замедленным метаболизмом

Уоррен Маккинлей уверен, что в его случае синдром возник в результате аварии. Именно отсутствие воспоминаний о катастрофе заставило его поверить, что он умер.

По дороге с учений в британской армии мужчина врезался в дерево на скорости 100 км/ч, повредил мозг, сломал позвоночник и кости таза. Но он не помнит ни боли, ни звука — вообще ничего.

Я как будто лишился всех чувств, не мог переживать из-за чего бы то ни было. Примерно в это же время родилась моя дочь, я был на УЗИ, но не помню ничего. Уоррен Маккинлей

Одна из причин возникновения синдрома Котара - непроходящее чувство вины | Источник: Warren McKinlay

Уверенность в том, что его не существует, подогревали истории других пациентов военного госпиталя на юге Англии, где Маккинлей проходил лечение. «Они в деталях рассказывали, как получили чудовищные повреждения и что при этом испытывали», — объясняет Маккинлей и добавляет, что сама больница казалась ему призрачной, а то, что с ним происходит, — странной формой загробной жизни.

Когда врачи спрашивали его, почему он предпочитает находиться именно в госпитале, если уже мертв и мог бы отправиться куда угодно, он неуверенно отвечал: «я думал, что это наказание».

Отец двоих детей пошел на поправку, вернувшись из госпиталя к семье | Источник: Warren McKinlay

Сейчас Маккинлей вспоминает о тех ощущениях со смехом, хотя и понимает, что это неуместно: тогда все было всерьез. По его словам, он начал поправляться, когда встретил другого пациента с тем же синдромом, а после вернулся домой к семье.

Пиппа Стивенс

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