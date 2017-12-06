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11:15 (мск), источник: Om1.ru

Эпидемия гриппа в Омске еще не началась

Омичи продолжают заражаться различными вирусными инфекциями, но гриппа еще нет.

Региональное Управление Роспотребнадзора сообщило о складывающейся в Омской области ситуации по заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями. За прошлую неделю, с 27 ноября по 3 декабря, в регионе было зарегистрировано 9 273 случая заболевания ОРВИ, что на 32,8% ниже эпидемического порога.

Как показывают результаты лабораторного мониторинга, в Омской области циркулируют вирусы парагриппа, риновирусы, бокавирусы и коронавирусы. Гриппа в регионе нет, пока не зарегистрирован ни один случай заболевания.

В этом году от гриппа было вакцинировано 791 511 человек, среди которых — 250 000 детей. За свой счет и на средства работодателей прививки поставили 46 202 человека. Таким образом, охват населения прививками составил 42,5%.

Главная новость по теме Едим чеснок и учимся чихать: эпидемия гриппа в Омске уже близко.
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