Эпидемия гриппа в Омске еще не началась

Региональное Управление Роспотребнадзора сообщило о складывающейся в Омской области ситуации по заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями. За прошлую неделю, с 27 ноября по 3 декабря, в регионе было зарегистрировано 9 273 случая заболевания ОРВИ, что на 32,8% ниже эпидемического порога.

Как показывают результаты лабораторного мониторинга, в Омской области циркулируют вирусы парагриппа, риновирусы, бокавирусы и коронавирусы. Гриппа в регионе нет, пока не зарегистрирован ни один случай заболевания.

В этом году от гриппа было вакцинировано 791 511 человек, среди которых — 250 000 детей. За свой счет и на средства работодателей прививки поставили 46 202 человека. Таким образом, охват населения прививками составил 42,5%.

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