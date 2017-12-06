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11:51 (мск), источник: Волгоградское деловое телевидение

В Волгограде ждут снегопад к выходным

Волгоградские синоптики обещают в предстоящие четверг и пятницу снег, западный ветер и отрицательную температуру.

Сейчас в Вашингтоне: Вашингтон: +12° 67% 759 мм рт. ст. 8 м/с

Как сообщает ВДТВ на основе данных Волгоградского ЦГМС, снегопад сначала ждут в областных районах, затем снег двинется на Волгоград. В ночь на 7 декабря температура ожидается в районе от -2ºС до -7ºС, а днем от −4…+1ºС по области и в районе нуля в самом Волгограде.

В пятницу, 8 декабря, снегопад ожидается в Волгограде и по области преимущественно в дневное время. Ночью температура опустится до -8ºС, а днем поднимется до — 2ºС.

Атмосферное давление в четверг — в районе 752 мм рт. ст., а в пятницу приблизится к норме.

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