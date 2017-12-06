В Волгограде ждут снегопад к выходным
Волгоградские синоптики обещают в предстоящие четверг и пятницу снег, западный ветер и отрицательную температуру.
Волгоградские синоптики обещают в предстоящие четверг и пятницу снег, западный ветер и отрицательную температуру.
Как сообщает ВДТВ на основе данных Волгоградского ЦГМС, снегопад сначала ждут в областных районах, затем снег двинется на Волгоград. В ночь на 7 декабря температура ожидается в районе от -2ºС до -7ºС, а днем от −4…+1ºС по области и в районе нуля в самом Волгограде.
В пятницу, 8 декабря, снегопад ожидается в Волгограде и по области преимущественно в дневное время. Ночью температура опустится до -8ºС, а днем поднимется до — 2ºС.
Атмосферное давление в четверг — в районе 752 мм рт. ст., а в пятницу приблизится к норме.