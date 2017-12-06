В Волгограде ждут снегопад к выходным

Как сообщает ВДТВ на основе данных Волгоградского ЦГМС, снегопад сначала ждут в областных районах, затем снег двинется на Волгоград. В ночь на 7 декабря температура ожидается в районе от -2ºС до -7ºС, а днем от −4…+1ºС по области и в районе нуля в самом Волгограде.