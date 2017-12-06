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11:22 (мск), источник: 36on.ru

Автомобилистов Воронежа зовут на новогодний флешмоб

Воронежские водители смогут принять участие в новогодней акции. Активисты приглашают владельцев машин создать глобальную композицию из выстроенных в форме определенной фигуры авто.

Как сообщают активисты сообщества «Местоположение ДПС Воронеж & МДПС Воронеж», акция пройдет 22 декабря в 20 часов на парковке сити-парка «Град», недалеко от заправки. Организаторы хотят собрать максимальное количество автомобилей.

К слову, эта акция далеко не первая в Воронеже. Активисты сообщества уже ввели в традицию выстраивать из своих автомобилей разные послания и фигуры. Например, в канун прошлого Нового года, автомобилисты построили цифры «2017».

Не обходят своим внимание активисты и другие праздники. За последние пару лет в Воронеже необычным способом поздравляли с Международным женским днем, Днем защитника Отечества, Днем города, Днем Святого Валентина, Днем весны и труда.

Какая фигура будет выстроена в канун грядущего Нового года, активисты пока не сообщают.

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