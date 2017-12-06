Автомобилистов Воронежа зовут на новогодний флешмоб
Воронежские водители смогут принять участие в новогодней акции. Активисты приглашают владельцев машин создать глобальную композицию из выстроенных в форме определенной фигуры авто.
Воронежские водители смогут принять участие в новогодней акции. Активисты приглашают владельцев машин создать глобальную композицию из выстроенных в форме определенной фигуры авто.
Как сообщают активисты сообщества «Местоположение ДПС Воронеж & МДПС Воронеж», акция пройдет 22 декабря в 20 часов на парковке
К слову, эта акция далеко не первая в Воронеже. Активисты сообщества уже ввели в традицию выстраивать из своих автомобилей разные послания и фигуры. Например, в канун прошлого Нового года, автомобилисты построили цифры «2017».
Не обходят своим внимание активисты и другие праздники. За последние пару лет в Воронеже необычным способом поздравляли с Международным женским днем, Днем защитника Отечества, Днем города, Днем Святого Валентина, Днем весны и труда.
Какая фигура будет выстроена в канун грядущего Нового года, активисты пока не сообщают.