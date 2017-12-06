Стипендию имени Е. Гайдара получила студентка СГЭУ

Сарбитова оказалась в числе десяти студентов экономических факультетов российских вузов, которых отобрала конкурсная комиссия Министерства образования и науки РФ.
«Мне важно, чтобы результаты моих научных исследований могли послужить основой разработки федеральных и территориальных программ в сфере социально-экономического и человеческого развития регионов», — отмечает Ирина Сарбитова.
Гайдаровская стипендиатка говорит, что сделать осознанный шаг к основательной научной деятельности ей помог университет: «СГЭУ — качественная платформа для обучения и для исследовательской работы».