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11:34 (мск), источник: Volga News

Стипендию имени Е. Гайдара получила студентка СГЭУ

Студентка 3 курса Самарского государственного экономического университета Ирина Сарбитова в 2017—2018 учебном году удостоилась стипендии имени Егора Гайдара, учрежденной правительством России за высокие академические достижения.

Сарбитова оказалась в числе десяти студентов экономических факультетов российских вузов, которых отобрала конкурсная комиссия Министерства образования и науки РФ.

«Мне важно, чтобы результаты моих научных исследований могли послужить основой разработки федеральных и территориальных программ в сфере социально-экономического и человеческого развития регионов», — отмечает Ирина Сарбитова.

Гайдаровская стипендиатка говорит, что сделать осознанный шаг к основательной научной деятельности ей помог университет: «СГЭУ — качественная платформа для обучения и для исследовательской работы».

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