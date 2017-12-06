Умерла «погубившая» карьеру британского военного министра Кристин Килер

Источник: AP 2017

Бывшая фотомодель Кристин Килер, знакомство с которой стоило карьеры одному из последних военных министров Великобритании (в 1964 году пост был переименован в министра обороны) Джону Профьюмо, умерла в возрасте 75 лет, сообщает газета Guardian со ссылкой на ее родственников.

По данным издания, на протяжении последних нескольких месяцев Килер страдала от хронической обструктивной болезни легких (ХОБЛ).

По словам сына покойной, Сеймура Платта, Килер скончалась в ночь на 5 декабря в госпитале Фарнборо.

В конце 1950-х годов Килер, родившаяся в маленьком городке в английской глубинке, приехала в Лондон, где стала танцовщицей, моделью и, как говорили, девушкой по вызову. В 1961 году Килер впервые встретилась с военным министром Британии Джоном Профьюмо, с которым у нее завязалась продолжавшаяся несколько недель интрижка. Профьюмо порвал с Килер после того, как спецслужбы предупредили его о небезопасности этого романа.

В частности, выяснилось, что Килер одновременно была любовницей помощника военно-морского атташе посольства СССР и сотрудника ГРУ Евгения Иванова.

Некоторое время все оставалось спокойно, однако в 1963 году один из депутатов-лейбористов заявил в парламенте Британии об угрожающих национальной безопасности отношениях военного министра с Килер. Профьюмо в ответ официально заявил, что в его контактах с Килер никогда не было ничего «неподобающего» (министр был женат), однако, в конце концов, вынужден был признать, что не только был любовником Килер, но и врал парламенту.

В 1963 году Профьюмо подал в отставку со всех постов, вскоре покинул свой пост и премьер-министр, а скандал вокруг его дела, как считается, стал одной из причин поражения консерваторов и победы лейбористов на парламентских выборах 1964 года.

Каких-либо доказательств того, что, благодаря отношениям Профьюмо с Килер, советской разведке удалось получить доступ к британским военным секретам до сих не обнародовано.

Источник: AP 2017

Килер после скандала получила широкую известность, в частности, большой популярностью пользовались ее фотографии, сделанные знаменитым фотографом Льюисом Морли, одна из которых попала в Национальную портретную галерею в Лондоне. В последующие годы Килер выпустила несколько книг воспоминаний о своей жизни, в том числе одну из них — «Голый шпион» — в соавторстве с Евгением Ивановым, неоднократно давала интервью, стала прототипом героинь фильма «Скандал» (1989) и мюзикла Эндрю Ллойда Уэббера.