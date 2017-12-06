Умерла «погубившая» карьеру британского военного министра Кристин Килер
Оказавшаяся в начале 1960-х в центре одного из крупнейших в истории Британии скандалов модель скончалась в возрасте 75 лет.
Оказавшаяся в начале 1960-х в центре одного из крупнейших в истории Британии скандалов модель скончалась в возрасте 75 лет.
Бывшая фотомодель Кристин Килер, знакомство с которой стоило карьеры одному из последних военных министров Великобритании (в 1964 году пост был переименован в министра обороны) Джону Профьюмо, умерла в возрасте 75 лет, сообщает газета Guardian со ссылкой на ее родственников.
По данным издания, на протяжении последних нескольких месяцев Килер страдала от хронической обструктивной болезни легких (ХОБЛ).
По словам сына покойной, Сеймура Платта, Килер скончалась в ночь на 5 декабря в госпитале Фарнборо.
В конце 1950-х годов Килер, родившаяся в маленьком городке в английской глубинке, приехала в Лондон, где стала танцовщицей, моделью и, как говорили, девушкой по вызову. В 1961 году Килер впервые встретилась с военным министром Британии Джоном Профьюмо, с которым у нее завязалась продолжавшаяся несколько недель интрижка. Профьюмо порвал с Килер после того, как спецслужбы предупредили его о небезопасности этого романа.
Некоторое время все оставалось спокойно, однако в 1963 году один из
В 1963 году Профьюмо подал в отставку со всех постов, вскоре покинул свой пост и
Килер после скандала получила широкую известность, в частности, большой популярностью пользовались ее фотографии, сделанные знаменитым фотографом Льюисом Морли, одна из которых попала в Национальную портретную галерею в Лондоне. В последующие годы Килер выпустила несколько книг воспоминаний о своей жизни, в том числе одну из них — «Голый шпион» — в соавторстве с Евгением Ивановым, неоднократно давала интервью, стала прототипом героинь фильма «Скандал» (1989) и мюзикла Эндрю Ллойда Уэббера.
Профьюмо никогда больше не занимал высоких постов, посвятив свою жизнь благотворительности. В 1975 году он был удостоен ордена Британской империи, а умер в 2006 году. Евгений Иванов после возвращения из Лондона развелся с женой, закончил Академию Генерального штаба, работал начальником одного из управлений ГРУ, скончался в 1994 году.