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11:50 (мск), источник: Вести - Новосибирск

Новосибирские спортсмены прокомментировали запрет выступления российской сборной на Олимпиаде

Национальную сборную России отстранили от участия в зимней Олимпиаде в Южной Корее. Право на Белые Игры оставили только «чистым» российским спортсменам — выступать они могут в нейтральном статусе. Решение, принятое МОК, сегодня горячо обсуждают новосибирские спортсмены и представители тренерских штабов.

Источник: Вести - Новосибирск

Роман Власов, двукратный олимпийский чемпион: «Российские спортсмены обязательно должны ехать на Олимпийские игры. Назло врагам, стиснув зубы, нужно ехать и завоевывать свои медали. Это станет лучшим проявлением патриотизма, уважения к своему национальному флагу и любви к Родине».

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Антон Благовидов, заслуженный тренер России, директор «Спортивной школы олимпийского резерва по сноуборду»: «Честь России — они защищают её всю свою жизнь. Ты ж не можешь родиться в другой стране и вернуться обратно. Поэтому для них это будет, их победа и будет как раз доказывать, что они верны нашей стране».

Напомним, высокие шансы на участие в олимпийских играх от Новосибирской области у 7-ми спортсменов. Об этом в Департаменте физической культуры и спорта заявили ещё в ноябре. Большая надежда на сноубордистов: Николая Олюнина, Даниила Дильмана, Марию Васильцову. Сейчас они тренируются и выступают на международных соревнованиях. Не поддаваться на провокации призвал российских спортсменов и трехкратный олимпийский чемпион Александр Карелин.

Александр Карелин, трехкратный Олимпийский чемпион, депутат Государственной думы РФ: «Через спорт нас пытаются штурмовать и приучать нас к тому, что мы кривые и не очень хорошие. Мы же в свою очередь должны расширять не только государственное звучание во всем этом разноголосье. А всё-таки представительство в международных федерациях, о чем я неоднократно говорил. Конечно, более настойчивая, более полновременная позиция нашего олимпийского комитета».

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Новосибирские спортсмены прокомментировали запрет выступления российской сборной на Олимпиаде
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