Новосибирские спортсмены прокомментировали запрет выступления российской сборной на Олимпиаде

Источник: Вести - Новосибирск

Роман Власов, двукратный олимпийский чемпион: «Российские спортсмены обязательно должны ехать на Олимпийские игры. Назло врагам, стиснув зубы, нужно ехать и завоевывать свои медали. Это станет лучшим проявлением патриотизма, уважения к своему национальному флагу и любви к Родине».

Антон Благовидов, заслуженный тренер России, директор «Спортивной школы олимпийского резерва по сноуборду»: «Честь России — они защищают её всю свою жизнь. Ты ж не можешь родиться в другой стране и вернуться обратно. Поэтому для них это будет, их победа и будет как раз доказывать, что они верны нашей стране».

Напомним, высокие шансы на участие в олимпийских играх от Новосибирской области у 7-ми спортсменов. Об этом в Департаменте физической культуры и спорта заявили ещё в ноябре. Большая надежда на сноубордистов: Николая Олюнина, Даниила Дильмана, Марию Васильцову. Сейчас они тренируются и выступают на международных соревнованиях. Не поддаваться на провокации призвал российских спортсменов и трехкратный олимпийский чемпион Александр Карелин.