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12:40 (мск), источник: Город Казань.KZN.RU

7 декабря в Казани стартует выдача новых паспортов болельщика на ЧМ по футболу-2018

(Город Казань KZN.RU, 6 декабря). 7 декабря в Казани начнется выдача новых паспортов болельщиков на чемпионат мира по футболу-2018. Торжественная церемония выдачи первых fan-id состоится в КРК «Родина» (ул. Баумана, 44/8) в 15.00.

Источник: Город Казань.KZN.RU

С 14 июня по 15 июля в России пройдут игры чемпионата мира по футболу. Матчи в Казани состоятся 16, 20, 25, 27, 30 июня и 6 июля. Для посещения игр, кроме билета, нужно в обязательном порядке оформить паспорт болельщика — fan-id. Он обязателен для всех болельщиков, в том числе для детей.

Fan-id — это элемент системы безопасности, который обеспечит удобный проход на стадион во время проведения матчей ЧМ-2018, избавив болельщиков от дополнительных процедур осмотра. Это не просто дублер билета, а многофункциональный документ, уже зарекомендовавший себя с положительной стороны при проведении Кубка конфедераций в 2017 году. Для иностранных болельщиков паспорт болельщика станет заменой визы при посещении России.

Паспорт болельщика оформляется один раз на все матчи чемпионата и будет действителен только в период его проведения. Fan-id, оформленный на Кубок конфедераций-2017, будет не действителен. На ЧМ-2018 требуется обязательное получение нового паспорта, сообщает агентство «Татмедиа».

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