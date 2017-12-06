7 декабря в Казани стартует выдача новых паспортов болельщика на ЧМ по футболу-2018

Источник: Город Казань.KZN.RU

С 14 июня по 15 июля в России пройдут игры чемпионата мира по футболу. Матчи в Казани состоятся 16, 20, 25, 27, 30 июня и 6 июля. Для посещения игр, кроме билета, нужно в обязательном порядке оформить паспорт болельщика — fan-id. Он обязателен для всех болельщиков, в том числе для детей.

Fan-id — это элемент системы безопасности, который обеспечит удобный проход на стадион во время проведения матчей ЧМ-2018, избавив болельщиков от дополнительных процедур осмотра. Это не просто дублер билета, а многофункциональный документ, уже зарекомендовавший себя с положительной стороны при проведении Кубка конфедераций в 2017 году. Для иностранных болельщиков паспорт болельщика станет заменой визы при посещении России.