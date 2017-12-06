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13:19 (мск), источник: Клопс.ru

Из-за долгов за электричество почти пять тысяч калининградцев обходятся без света

Почти пять тысяч калининградцев, которым отключили электричество за неуплату, не спешат рассчитываться с долгами и сидят без света. Об этом во вторник, 5 декабря, журналистам рассказал глава «Янтарьэнерго» Игорь Маковский.

Источник: Клопс.ru

По данным компании, с начала 2017 года в Калининградской области подачу электроэнергии приостановили для 8800 пользователей. К настоящему моменту 4800 абонентов остаются отключёнными от электросетей.

«До сих пор ещё не обратились к нам за подключением! А как они живут? Мы столкнулись с тем, что это чьи-то вторые-третьи квартиры или дачные участки. Это жители, которые не пользуются на постоянной основе этим жильём, а потребление идёт», — пояснил Маковский.

Зато энергетики регулярно выявляют самовольно подключившихся к электроэнергии должников.

«Бывает, по три раза снова отключаем пользователей. Получается, что они и долг не погашают, и получают штрафы за незаконное подключение, которые могут доходить до десяти тысяч рублей. То есть эти люди крайне усугубляют своё положение», — пояснила пресс-секретарь «Янтарьэнерго» Анастасия Вольнова.

Как заявил во время этой же пресс-конференции Игорь Маковский, вскоре калининградские энергетики смогут отключать от сети должников «одним нажатием компьютерной мыши».

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