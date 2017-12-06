Из-за долгов за электричество почти пять тысяч калининградцев обходятся без света

Источник: Клопс.ru

По данным компании, с начала 2017 года в Калининградской области подачу электроэнергии приостановили для 8800 пользователей. К настоящему моменту 4800 абонентов остаются отключёнными от электросетей.

«До сих пор ещё не обратились к нам за подключением! А как они живут? Мы столкнулись с тем, что это чьи-то вторые-третьи квартиры или дачные участки. Это жители, которые не пользуются на постоянной основе этим жильём, а потребление идёт», — пояснил Маковский.

Зато энергетики регулярно выявляют самовольно подключившихся к электроэнергии должников.

«Бывает, по три раза снова отключаем пользователей. Получается, что они и долг не погашают, и получают штрафы за незаконное подключение, которые могут доходить до десяти тысяч рублей. То есть эти люди крайне усугубляют своё положение», — пояснила пресс-секретарь «Янтарьэнерго» Анастасия Вольнова.