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12:43 (мск), источник: РИА Новости

Рособрнадзор отказал Европейскому университету в выдаче лицензии

МОСКВА, 6 дек — РИА Новости. Рособрнадзор отказал Европейскому университету в Санкт-Петербурге в выдаче образовательной лицензии, соответствующий приказ опубликован на сайте ведомства за подписью замминистра образования — руководителя Рособрнадзора Сергея Кравцова.

Источник: РИА Новости

«Отказать Автономной некоммерческой образовательной организации высшего образования “Европейский университет в Санкт-Петербурге”… в предоставлении образовательной лицензии», — говорится в приказе.

Лицензия на право ведения образовательной деятельности выдается вузу Рособрнадзором и подтверждает его право на оказание услуг по реализации образовательных программ. В случае ее аннулирования, вуз обязан прекратить образовательную деятельность.

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Арбитраж Петербурга в марте решил аннулировать лицензию Европейского университета по иску Рособрнадзора, вуз оспорил этот судебный акт. Позднее в июле вуз сам обратился в Рособрнадзор с заявлением об аннулировании образовательной лицензии, чтобы оформить новую. В начале августа действие лицензии Европейского университета было прекращено, одновременно вуз подал заявку на новую. В конце сентября в вуз поступило электронное уведомление Рособрнадзора об отказе в выдаче образовательной лицензии. Как сообщал в октябре на встрече со студентами и преподавателями ректор университета Николай Вахтин, вуз не оставит попыток получить новую лицензию.

У университета также возникли проблемы со зданием. Ранее вуз арендовал помещение Малого мраморного дворца на Гагаринской улице, однако в минувшем декабре городской комитет имущественных отношений направил Европейскому университету уведомление об одностороннем отказе от исполнения арендного договора из-за нарушения условий охранного обязательства на особняк. Причиной такого решения стала, в частности, перепланировка ряда помещений исторического здания, а также установка металлопластиковых окон и кондиционеров на дворовых фасадах.

В сентябре представители комитета по контролю за имуществом Петербурга оповестили Европейский университет, что вузу предлагается освободить здание до 10 октября. Администрация университета попросила власти отсрочить переезд.

Европейский университет в Санкт-Петербурге был учрежден в 1994 году и начал свою работу в 1996 году как обучающая аспирантура по социальным и гуманитарным наукам (антропология, история, история искусств, политические науки, социология, экономика). В состав учредителей Европейского университета входят, в частности, экс-министр финансов РФ, глава совета фонда «Центр стратегических разработок», заместитель председателя Экономического совета при президенте РФ Алексей Кудрин и директор Государственного Эрмитажа Михаил Пиотровский.

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