Самарские приставы проведут прием граждан пройдет в День конституции

Прием граждан будет проводиться по вопросам исполнения судебных решений, актов и иных органов и обеспечения установленного порядка деятельности судов, а также при необходимости гражданам будет оказана юридическая помощь. Должностными лицами аппарата и структурных подразделений УФССП России по Самарской области прием граждан и представителей организаций в рамках Дня единого приема граждан будет осуществляться 12 декабря 2017 года с 12.00 до 20.00 часов по местному времени.