«Докторская» с антибиотиками: Роскачество назвало полезные и вредные колбасы

Источник: РИА "Новости"

Проверка была проведена по 70 показателям. Главный вывод экспертов, проверивших колбасы, произведенные в Белгородской, Владимирской, Вологодской, Курской, Ленинградской, Московской, Псковской, Саратовской, Тверской и Томской областей, в Мордовии, Ставропольском крае, Москве и Санкт-Петербурге, — их можно есть.

Более того, практически все исследованные бренды безопасны для здоровья. Впрочем, выявлены и посторонние примеси.

В мире нет вкуснее птицы, чем свиная колбаса

ГОСТ предписывает наличие в докторской колбасе свино-говяжьего фарша, а мяса курицы в ней быть не должно. Это правило нарушили изделия торговых марок «Егорьевская» и «Царицыно». В произведенной якобы по ГОСТу колбасе обнаружено куриное мясо механической обвалки. В одном из случаев в докторской колбасе было обнаружено ДНК лошади. Наличием конины в колбасном фарше отличилась «Клинская» докторская.

В одном случае в составе колбасы была выявлена соя. При этом «Новоалександровский мясокомбинат» о ее наличии на этикетке не заявил. «Горин Продукт» использует в производстве докторской колбасы кукурузу. Правда, обнаруженные следы кукурузы не позволяют узнать, была ли кукуруза добавлена в продукт намеренно или попала случайно.

Докторская колбаса без туалетной бумаги, кошек и собак

В докторской колбасе «Стародворских колбас» производитель указывает животный белок — это частицы костей и хрящей, шкурка птицы и фрагменты сердца. Поскольку колбаса заявлена не по ГОСТ, а по ТУ, то это не является нарушением. В колбасе «Атяшево» эксперты обнаружили части голов, частицы слизистых оболочек и хрящей. Это также нарушение прав потребителей, поскольку производитель не заявил о наличии костей и хрящей на маркировке.

Главное открытие исследование — крушение народного мифа о том, что в колбасу кладут туалетную бумагу.

Опасения и страхи не подтвердились — бумаги, влагоудерживающих фосфатов, мяса кошек и собак в докторской колбасе нет.

История докторского вопроса

Докторскую колбасу разработали сотрудники завода «Микоян». Ее выдавали больным и ветеранам партии, пострадавшим в Гражданской войне. Состав колбасы до 1974 года был неизменен и прост: говядина, свинина, яйца, соль и молоко. Текущий ГОСТ допускает также нитрат натрия и специи. Если же колбасу выпускают по техническим условиям, а не по ГОСТу, то в ней могут быть и другие виды мяса, а также антиокислители, ароматизаторы, усилители вкуса и аромата.

Никто из производителей не нарушил все санитарные нормы, а также обеспечил колбасам правильные условия хранения и транспортировки продукции. Ни в одном образце не было обнаружено превышения общего количества микроорганизмов, кишечной палочки, бактерий золотистого стафилококка, клостридий, листерий, сальмонелл, тяжелых металлов, радионуклидов, генно-модифицированных ингредиентов и нитрозаминов.

В колбасный магазин с рецептом от врача: докторская с антибиотиками

В 14 из 30 проверенных докторских колбасах обнаружены антибиотики.

Впрочем, с рецептом от врача не в аптеку, а в магазин стоит идти только за одним видом докторской. Она произведена «Губернской мясной компанией». В докторской этой марки количество антибиотика тетрациклиновой группы (окситетрациклина) превысило максимально допустимый законодательством уровень.

Читайте также Ткачев пообещал появление российского пармезана через три года

Еще в 13 случаях производители просто не указывали верный состав колбасы, скрывали такие ингредиенты, как соя или каррагинан, нарушали заявленный на этикетке ГОСТ, что является нарушением прав потребителей.

Относительно неплохо у всех участников экспертизы с консервантами, стабилизаторами и красителями. Бензойной и сорбиновой кислот, используемых в качестве искусственных консервантов, не обнаружено ни в одном образце. Разрешенный ГОСТом, но недопустимый по опережающим стандартам Роскачества крахмал используют четыре торговые марки из 30: «Вязанка» и «Стародворские колбасы», а также «Вологодский мясокомбинат» и «Горин Продукт». Последние два производителя этот факт скрывают от покупателя.

Запрещенный ГОСТом каррагинан добавили производители восьми торговых марок. Все они предпочли не выносить это на маркировку продукта. В этом нарушении замечены «Ближние горки», «Велком», «Вязанка», «Горин продукт», «Дмитрогорский продукт», «Микоян», «Мясной дом Бородина» и «Черкизово».

Жадность «Велком» погубит

Вес почти всех упаковок соответствовал указанному производителем. Только докторская колбаса от «Велком» оказалась легче: полукилограммовый батон оказался весом всего 416,4 грамма. Недовес составил 83,6 грамма или почти 17%. Согласитесь, это многовато для честного бизнеса.

Высший показатель качества

По стандарту Роскачества, докторская колбаса не должна содержать крахмал, бензойную и сорбиновую кислоты, антибиотики даже в виде следов и красители E102, E110, E124, E131, E132.

Товаром повышенного качества признана «Докторская» колбаса шести торговых марок — «Балахоновский мясокомбинат», «Мяснов», «Окраина», «Пит Продукт», «Томаровский мясокомбинат» и «Фамильные колбасы».