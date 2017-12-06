Ненужные и странные. 13 подарков, которые могут испортить Новый год
Что не стоит дарить близким на праздник?
Что не стоит дарить близким на праздник?
Новогодний подарок — очень особенный, ведь он связан с ожиданием чуда. Неудачный презент может испортить праздничное настроение, да и отношения с близкими людьми. SPB.AIF.RU составил список вещей, которые лучше оставить себе.
Проходной подарок.
Безделушка, рамки для фотографий, магниты, фигурки и статуэтки, вся сувенирная продукция с символами наступающего года. Ещё хуже, когда подарок куплен в супермаркете по «красной цене». В лучшем случае человек просто выкинет его, в худшем — обидится, подумав, что вы от него отделались ненужным барахлом.
Новогодние украшения.
Новогодние украшения и елочные игрушки нужно дарить до праздника. Найти под ёлкой шарик в сочельник — поздновато. Украшения подойдут коллегам — в том случае, если вы точно знаете, что они любят такие вещи и будут наряжать ёлку. В противном случае вашего ангелочка, деда мороза или звезду передарят
Подарки «по возрасту».
Бабушкам и дедушкам принято дарить халаты, тапочки, тонометры, массажёры, трости и другие предметы, которые им нужны. Однако такие подарки могут лишний раз напомнить о болезнях и возрасте. Ваза, настенные часы, картина «Три медведя» — смахивают на официальный подарок учительнице или коллеге, уходящей на пенсию.
«Прикольные» подарки.
Не все любят получать смешные подарки на новый год. Фартук с изображением голой груди, смешное нижнее белье, шапка для бани и прочие приколы могут быть прекрасными презентами на корпоративе и других празднествах. Но не в Новый год.
Кружки.
Именная, лучшему другу, коллеге, маме, сестре — хорошо, только если у человека нет ничего подобного, или кружка
Канцтовары.
Авторучка, блокнот, календарь, ежедневник — всё это подходит для подарков коллегам, но никак не близким людям. Допустимо, только если они сами вас попросили об этом. Но в этом случае стоит выбрать
Бытовые товары.
Если жена получает в подарок пылесос, набор ножей, сковородку, кастрюли, а муж — набор инструментов или дрель, этими предметами по факту будет пользоваться вся семья. Получается: сами себе подарили. Лучше выбрать более индивидуальный презент. Полотенца, прихватки, скатерти, постельное белье — допустимо дарить близким, если вы знаете, что оно нужно.
«Золотой стандарт».
Мужчине: носки, галстук, трусы, пена для бритья. Женщине — набор ванных принадлежностей, шампунь, кондиционер, гель для душа. Всё это человек и сам может купить. Тем более, если вы ищите подарок супругу или супруге. Новый год — это чудо, волшебство, пусть и ваши презенты будут фантастическими.
Книга.
Книга считается лучшим подарком, но только если вы знаете предпочтения человека в литературе. Многие не признаются, что последний раз открывали книгу в университете или даже школе. Так что ваш подарок может так и остаться не прочитанным.
Handmade.
Хотя сейчас модно создавать
Животные.
Даже если ваши знакомые пищат от восторга при виде кошечек и собачек — это не значит, что они готовы их взять. Заводить или не заводить питомца — это их личное дело.
Невкусные сладости.
В целом, конфеты, пирожные и прочие сладости — один из самых хороших новогодних подарков. Главное — не скупиться и не брать дешевые новогодние наборы, вкус которых оставляет желать лучшего. Ещё один момент — учитывайте предпочтения человека. Возможно, он не любит горький шоколад или марципан, а вы подарите ему целую коробку.
Чужие подарки.
Нередко люди дарят то, что им уже