Ненужные и странные. 13 подарков, которые могут испортить Новый год

Источник: РИА "Новости"

Новогодний подарок — очень особенный, ведь он связан с ожиданием чуда. Неудачный презент может испортить праздничное настроение, да и отношения с близкими людьми. SPB.AIF.RU составил список вещей, которые лучше оставить себе.

Проходной подарок.

Безделушка, рамки для фотографий, магниты, фигурки и статуэтки, вся сувенирная продукция с символами наступающего года. Ещё хуже, когда подарок куплен в супермаркете по «красной цене». В лучшем случае человек просто выкинет его, в худшем — обидится, подумав, что вы от него отделались ненужным барахлом.

Новогодние украшения.

Новогодние украшения и елочные игрушки нужно дарить до праздника. Найти под ёлкой шарик в сочельник — поздновато. Украшения подойдут коллегам — в том случае, если вы точно знаете, что они любят такие вещи и будут наряжать ёлку. В противном случае вашего ангелочка, деда мороза или звезду передарят кому-то другому.

Подарки «по возрасту».

Бабушкам и дедушкам принято дарить халаты, тапочки, тонометры, массажёры, трости и другие предметы, которые им нужны. Однако такие подарки могут лишний раз напомнить о болезнях и возрасте. Ваза, настенные часы, картина «Три медведя» — смахивают на официальный подарок учительнице или коллеге, уходящей на пенсию.

«Прикольные» подарки.

Не все любят получать смешные подарки на новый год. Фартук с изображением голой груди, смешное нижнее белье, шапка для бани и прочие приколы могут быть прекрасными презентами на корпоративе и других празднествах. Но не в Новый год.

Кружки.

Именная, лучшему другу, коллеге, маме, сестре — хорошо, только если у человека нет ничего подобного, или кружка какая-то уж очень особенная. Для тех, у кого все полки забиты подобными подарками, очередная сувенирная кружка будет не самым приятным сюрпризом.

Канцтовары.

Авторучка, блокнот, календарь, ежедневник — всё это подходит для подарков коллегам, но никак не близким людям. Допустимо, только если они сами вас попросили об этом. Но в этом случае стоит выбрать что-то особенное, оригинальное, учитывающее вкусы и интересы человека.

Бытовые товары.

Если жена получает в подарок пылесос, набор ножей, сковородку, кастрюли, а муж — набор инструментов или дрель, этими предметами по факту будет пользоваться вся семья. Получается: сами себе подарили. Лучше выбрать более индивидуальный презент. Полотенца, прихватки, скатерти, постельное белье — допустимо дарить близким, если вы знаете, что оно нужно.

«Золотой стандарт».

Мужчине: носки, галстук, трусы, пена для бритья. Женщине — набор ванных принадлежностей, шампунь, кондиционер, гель для душа. Всё это человек и сам может купить. Тем более, если вы ищите подарок супругу или супруге. Новый год — это чудо, волшебство, пусть и ваши презенты будут фантастическими.

Книга.

Книга считается лучшим подарком, но только если вы знаете предпочтения человека в литературе. Многие не признаются, что последний раз открывали книгу в университете или даже школе. Так что ваш подарок может так и остаться не прочитанным.

Handmade.

Хотя сейчас модно создавать что-то своими руками, ценят такое не все. Нет гарантий, что шарф, носки или варежки, над которыми вы долго трудились, будут носить. А картину, которую вы написали — повесят на стену. Даже расписанная вами чашка или ваза могут оказаться на дальних полках шкафа.

Животные.

Даже если ваши знакомые пищат от восторга при виде кошечек и собачек — это не значит, что они готовы их взять. Заводить или не заводить питомца — это их личное дело.

Невкусные сладости.

В целом, конфеты, пирожные и прочие сладости — один из самых хороших новогодних подарков. Главное — не скупиться и не брать дешевые новогодние наборы, вкус которых оставляет желать лучшего. Ещё один момент — учитывайте предпочтения человека. Возможно, он не любит горький шоколад или марципан, а вы подарите ему целую коробку.

Чужие подарки.