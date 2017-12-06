В Петербурге закрасили граффити в память о жертвах теракта

Источник: Комсомольская правда

СКОРБЬ ПО СОГЛАСОВАНИЮ.

Граффити на трансформаторной будке у станции «Технологический институт» появилось вскоре после теракта. На стене изображен подземный тоннель в свету прожекторов. Подпись гласит: «Тьма не страшна, если стремишься к свету».

Спустя почти восемь месяцев рисунок исчез — его закрасили сиреневой краской. Это вызвало у петербуржцев шквал негодования.

— Видимо, чиновники считают, что скорбеть и помнить в этом государстве можно только по согласованию с властями, — написала в соцсетях жительница города на Неве Екатерина Алимова. — Сильно ошибаются.

«УБРАЛИ И УБРАЛИ».

«Чиновники» отреагировали на обвинения весьма быстро. В районной администрации перевели стрелки на компанию, обслуживающую трансформаторную будку. Сетевики в свою очередь утверждают, что их принудили закрасить рисунок в администрации района.

И там и там уже заявили, что произошло «досадное недоразумение». Оказалось, кто-то из местных жителей оставил обращение на портале «Наш Санкт-Петербург», попросив закрасить… надпись на будке. Но вместо нее краской залили граффити. Такая вышла ошибка.

Уличные художники не в обиде. Восстанавливать рисунок никто не собирается.

— Не видим в этом никакого смысла! Это граффити уже не актуально, — сказала «КП» пресс-секретарь арт-группы «Явь» Любовь Шнайдер. — Те трагические события и так отпечатались в памяти, напоминать о них лишний раз не стоит. Убрали и убрали.

СПРАВКА «КП».

Террористическая атака на петербургскую подземку произошла 3 апреля 2017 года. Взрыв прогремел на перегоне между станциями «Технологический институт» и «Сенная площадь». В результате ЧП погибло пятнадцать человек и террорист.