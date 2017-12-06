К выходным в регион вернутся морозы
По области столбик термометра в ночные часы опустится до -13 градусов.
По области столбик термометра в ночные часы опустится до -13 градусов.
Потепление, начавшееся на этой неделе, закончится в ближайшие дни. Уже в выходные жители региона почувствуют дыхание зимы. Морозными будут не только ночи, днем столбик термометра также покажет минусовую температуру.
В ночь на 7 декабря по области местами пройдет небольшой снег. Днем на большей части территории синоптики прогнозируют мокрый снег от слабого до умеренного. Ночью и утром местами будет наблюдаться туман,
В Волгограде в ночь на 7 декабря ночью и утром будет идти дождь, переходящий в снег. Не исключен туман. Днем осадки прекратятся. Днем будет слегка морозно — в пределах -2ºС.
По области 8 декабря ночью, утром и днем продолжится снег от слабого до умеренного. Ночью похолодает до -8ºС, при прояснении до -13ºС. Днем ожидается температура воздуха в пределах −1…−6ºС. В Волгограде в этот день утром и днем пройдет снег. Температура воздуха: ночью −3…−5ºС; днем 0…-2ºС.
В субботу, 9 декабря, по области продолжится снегопад. При этом похолодает ночью до −3…−8ºС, при прояснении до -13ºС. Днем ожидается +1…-4ºС. В Волгограде в субботу осадков не прогнозируется. Ночью столбик термометра опустится до −3…−5ºС, днем будет морозно: −2…−4ºС.