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16:01 (мск), источник: Клопс.ru

Фонтан в Советске решили открыть перед Новым годом

В Советске готовятся к открытию фонтанного комплекса. Об этом на своей странице в Facebook сообщил сити-менеджер Советска Николай Воищев.

«До открытия фонтанного комплекса осталось совсем чуть-чуть. Уже начались работы по пуско-наладке фонтана», — написал чиновник.

Один из комментаторов предложил установить возле фонтана несколько камер видеонаблюдения, чтобы его не разрушили вандалы. Другие удивились тому, что фонтан решили запустить в холодное время года.

Во время загрузки произошла ошибка.

В июне Воищев написал в Facebook, что в городском парке Советска появится фонтан. Всего в Советске запланировано работ по благоустройству городских территорий на сумму 48 млн 243 тысячи 750 рублей. Об этом ранее сообщал Клопс.Ru.

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