Фонтан в Советске решили открыть перед Новым годом
В Советске готовятся к открытию фонтанного комплекса. Об этом на своей странице в Facebook сообщил
В Советске готовятся к открытию фонтанного комплекса. Об этом на своей странице в Facebook сообщил
«До открытия фонтанного комплекса осталось совсем
Один из комментаторов предложил установить возле фонтана несколько камер видеонаблюдения, чтобы его не разрушили вандалы. Другие удивились тому, что фонтан решили запустить в холодное время года.
В июне Воищев написал в Facebook, что в городском парке Советска появится фонтан. Всего в Советске запланировано работ по благоустройству городских территорий на сумму 48 млн 243 тысячи 750 рублей. Об этом ранее сообщал Клопс.Ru.