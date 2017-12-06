На Тайване зафиксировали новый рекорд радуги

Любоваться радугой девять часов посчастливилось на прошлой неделе представителям Университета китайской культуры на Тайване. Профессор Чоу Кунь Хсуань рассказал, что ученые факультета атмосферной науки сделали по меньшей мере 36 тысяч снимков редкого природного явления.

Радуга, по данным исследователей, появилась в горах Тайбея около семи утра в четверг и продержалась до четырех часов дня. Фотографии ученые собираются смонтировать в один ролик и направить в комитет Книги Гиннеса, чтобы зафиксировать новый рекорд. Предыдущий был установлен в английском городе Шеффилд в 1994. Радуга тогда висела в небе около шести часов.