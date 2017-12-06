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12:44 (мск), источник: Комсомольская правда

В Воронеже вновь открыли движение по понтонному мосту в Шилово

На время переправу приходилось убирать из-за льда.

Источник: Комсомольская правда

6 декабря вновь открыли понтонный мост, который соединяет Шилово и Гремячье. Примерно в восемь утра, как сообщают наши читатели, по этой дороге вновь можно было уверенно проехать. Напомним, что убрать путепровод пришлось из-за льда и снега, которые по течению неслись прямиком на него и могли повредить мост.

К счастью, ничего страшного не произошло. В итоге уровень воды поднялся на 70 сантиметров и было принято решение вновь собрать понтонный мост. Однако, как предупреждают спасатели, в дальнейшем возможно, что эту переправу придется еще не раз убирать.

Напомним, в январе этого года уже приходилось убирать мост, чтобы пропустить слишком большие обломки льда.

Переправа через реку Дон в Хохольском районе была организована в конце 70-х годов ХХ века. Последний текущий ремонт переправы, включающий в себя замену непригодных понтонов и ремонт покрытия на подходах, был выполнен в 2014 году.

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