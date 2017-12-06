В Воронеже вновь открыли движение по понтонному мосту в Шилово
На время переправу приходилось убирать
На время переправу приходилось убирать
6 декабря вновь открыли понтонный мост, который соединяет Шилово и Гремячье. Примерно в восемь утра, как сообщают наши читатели, по этой дороге вновь можно было уверенно проехать. Напомним, что убрать путепровод пришлось
К счастью, ничего страшного не произошло. В итоге уровень воды поднялся на 70 сантиметров и было принято решение вновь собрать понтонный мост. Однако, как предупреждают спасатели, в дальнейшем возможно, что эту переправу придется еще не раз убирать.
Напомним, в январе этого года уже приходилось убирать мост, чтобы пропустить слишком большие обломки льда.
Переправа через реку Дон в Хохольском районе была организована в конце 70-х годов ХХ века. Последний текущий ремонт переправы, включающий в себя замену непригодных понтонов и ремонт покрытия на подходах, был выполнен в 2014 году.