Спектакль «Касатка» по произведению Алексея Толстого покажут в иркутском драмтеатре

Что вы знаете о любви? Способна ли она противостоять мирским порокам? И как отличить любовь от жалости или банальной привычки? В центре событий молодая девушка Марья, зарабатывающая на жизнь не вполне достойным способом и ее возлюбленный — немолодой уже дворянин, промотавший состояние и живущий за счет своей любимой. На пути этой неравной по финансовому и социальному положению пары встанет много преград. Смогут ли они пройти через все испытания и не утратить любви?