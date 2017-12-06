Спектакль «Касатка» по произведению Алексея Толстого покажут в иркутском драмтеатре
На сцене артисты выступят 6 и 9 декабря.
На сцене артисты выступят 6 и 9 декабря.
Что вы знаете о любви? Способна ли она противостоять мирским порокам? И как отличить любовь от жалости или банальной привычки? В центре событий молодая девушка Марья, зарабатывающая на жизнь не вполне достойным способом и ее возлюбленный — немолодой уже дворянин, промотавший состояние и живущий за счет своей любимой. На пути этой неравной по финансовому и социальному положению пары встанет много преград. Смогут ли они пройти через все испытания и не утратить любви?
— Режиссерское прочтение «Касатки» — в утверждении любви и счастья, которые должны быть закономерным уделом человеческого существования, — рассказывают в
Режиссером выступил заслуженный артист России Геннадий Гущин. В постановке задействованы ведущие артисты Музыкального театра им. Н. П. Охлопкова.
Дата и время: 6 и 9 декабря, 18:30.