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12:40 (мск), источник: Комсомольская правда

Спектакль «Касатка» по произведению Алексея Толстого покажут в иркутском драмтеатре

На сцене артисты выступят 6 и 9 декабря.

Что вы знаете о любви? Способна ли она противостоять мирским порокам? И как отличить любовь от жалости или банальной привычки? В центре событий молодая девушка Марья, зарабатывающая на жизнь не вполне достойным способом и ее возлюбленный — немолодой уже дворянин, промотавший состояние и живущий за счет своей любимой. На пути этой неравной по финансовому и социальному положению пары встанет много преград. Смогут ли они пройти через все испытания и не утратить любви?

— Режиссерское прочтение «Касатки» — в утверждении любви и счастья, которые должны быть закономерным уделом человеческого существования, — рассказывают в пресс-службе Иркутского академического драматического театра им. Н. П. Охлопкова. — Ростки их слабы и легко ранимы, они прорываются, преодолевая сопротивление судьбы, и тем более хочется верить в их непреложность.

Режиссером выступил заслуженный артист России Геннадий Гущин. В постановке задействованы ведущие артисты Музыкального театра им. Н. П. Охлопкова.

Дата и время: 6 и 9 декабря, 18:30.

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