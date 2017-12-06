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12:53 (мск), источник: Комсомольская правда

В Омске мать-кукушка задолжала ребенку полмиллиона

8 лет она не платит своей дочери.

39-летняя омичка задолжала собственной дочери. С 2009 года, по решению суда, она должна была была каждый месяц перечислять четверть своего дохода бывшему мужу на содержание несовершеннолетней дочери. Сегодня девочке 14 лет, но за это время она получила от матери-кукушки нкопейки.

— Должным образом исполнять возложенные на нее родительские обязательства омичка продолжала лишь до 2012 года, после чего уволилась с прежнего места работы и прекратила выплаты — в результате к 2016 году образовался долг в размере 520 тысяч рублей, — рассказали в пресс-службе УФССП.

Несмотря на все меры и доводы, платить женщина не стала. Суд назначил должнице 20 часов обязательных работ. Как только на счету у омички на счету появились деньги, их тут же перечислили отцу ребенка.

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