Археологи на месте «Тавриды» обнаружили свыше 80 памятников — Внуков

Источник: РИА "Новости"

Об этом на пресс-конференции в мультимедийном пресс-центре МИА «Россия сегодня» в Симферополе сообщил руководитель Крымской новостроечной археологической экспедиции, ведущий научный сотрудник отдела классической археологии Института археологии РАН Сергей Внуков.

Он напомнил, что раскопкам предшествовала археологическая разведка, которую специалисты провели на полуострове в прошлом году. По словам Внукова, Крымская новостроечная экспедиция ИА РАН под его руководством начала работу на месте строительства трассы «Таврида» (около 300 км) в апреле 2017 года и в настоящее время подходят к концу.

«Восточный Крым, Керченский полуостров — это территория античного Боспорского царства в первую очередь. Территория была плотно заселена греками, много греческих памятников. Плюс встречается много памятников нового времени», — отметил ученый.

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По его словам, в восточной части Крыма археологи обнаружили преимущественно памятники бронзового века и античности, а также ряд памятников средневековья. Археолог подчеркнул, что наиболее интересным памятником стал курган «Госпитальный» в юго-восточной части Керчи.