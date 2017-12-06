Археологи на месте «Тавриды» обнаружили свыше 80 памятников — Внуков

Об этом на пресс-конференции в мультимедийном пресс-центре МИА «Россия сегодня» в Симферополе сообщил руководитель Крымской новостроечной археологической экспедиции, ведущий научный сотрудник отдела классической археологии Института археологии РАН Сергей Внуков.
Он напомнил, что раскопкам предшествовала археологическая разведка, которую специалисты провели на полуострове в прошлом году. По словам Внукова, Крымская новостроечная экспедиция ИА РАН под его руководством начала работу на месте строительства трассы «Таврида» (около 300 км) в апреле 2017 года и в настоящее время подходят к концу.
«Восточный Крым, Керченский полуостров — это территория античного Боспорского царства в первую очередь. Территория была плотно заселена греками, много греческих памятников. Плюс встречается много памятников нового времени», — отметил ученый.
По его словам, в восточной части Крыма археологи обнаружили преимущественно памятники бронзового века и античности, а также ряд памятников средневековья. Археолог подчеркнул, что наиболее интересным памятником стал курган «Госпитальный» в юго-восточной части Керчи.
Внуков подчеркнул, что все находки, сделанные в ходе экспедиции, археологи передадут в крымские музеи. «Единичные уникальные вещи на короткое время вывозятся в центральную Россию для реставрации. Большинство из них уже вернулись обратно. Все это возвращается обратно и никуда не передается, кроме как в крымские музеи», — заверил он.