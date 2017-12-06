Американские родители аргументируют отказ от вакцинации свободой выбора

Отказ родителей от вакцинации — серьезная проблема для системы здравоохранения США. Скептическое отношение родителей к прививкам может выражаться в критическом отношении к вакцинам, но согласием с их применением, отказом от конкретных вакцин и полным отрицанием вакцинации. Хотя число отказов от вакцинации детей в США стабилизировалось за последние годы, специалисты отмечают возрастающую восприимчивость непривитых детей. Так, в результате вспышки кори в штате Миннесота весной этого года заболели более 8000 человек, из них 79 были госпитализированы. Почти 500 человек отправили домой из школы или с работы на принудительные каникулы, потому что они не были вакцинированы и могли легко заразиться и распространить болезнь.

Информационные кампании, призывающие родителей-антивакцинаторов изменить свою позицию, опираются на научные доводы: вакцинация защитит не только детей, но и других людей с низким иммунитетом от опасных инфекционных заболеваний. Однако пропаганда в такой форме может только ухудшить отношение к вакцинации, считают исследователи из ведущих медицинских центров США. В своей работе авторы указывают на более эффективные способы влияния на колеблющихся родителей — убеждение с помощью моральных ценностей, в первую очередь свободы выбора.

Исследователи обратили внимание, что многие союзы и общественные организации антивакцинаторов в своей агитации фокусируются не столько на религиозных оценках прививания, сколько на праве выбора родителей. Проверить, влияет ли вопрос личной свободы на позицию антивакцинаторов, ученые решили с помощью онлайн-опросов.

Медики опросили 1100 родителей детей в возрасте до 13 лет. С помощью анкет исследователи пытались найти корреляцию между моральными суждениями, ценностью свободы выбора и отношением к вакцинации. Родители, которых больше всего беспокоит вакцинация своих детей, почти в два раза чаще в опроснике высказывались о важности морали, нравственности и индивидуальной свободы, чем родители, не беспокоящиеся по поводу прививания, выяснили специалисты. Возраст, пол, уровень образования и политические взгляды не коррелировали с отношением к вакцинации.

Исследователи выдвинули несколько доводов, которые помогут убедить родителей-скептиков прибегнуть к вакцинации. Родителям можно показать клиническую картину заболевания корью и рассказать, что вакцинация — способ сохранить ребенка «чистым от инфекции». Другое послание ориентировано на ценности свободы, побуждает родителей взять под контроль здоровье ребенка, чтобы обеспечить ему комфортную и свободную от заболеваний жизнь.