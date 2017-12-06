Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Саакашвили –рядовой офицер ЦРУ: генерал рассказал об операции США
9 видов капусты, которые нужно начать есть прямо сейчас
Овечкин отреагировал на отстранение России от Олимпиады-2018
Глава МОК заявил об извинениях главы Олимпийского комитета РФ
Адвокат Родченкова: «Будет оглядываться всю оставшуюся жизнь»
«Лишить голоса» США призвали все страны мира разорвать отношения с КНДР
Юлия Пересильд: «Мы будто специально растим из молодежи дебилов»
Ольга Бузова представила фильм «Zомбоящик» и спела
Новый внедорожник «Ламборгини»: цена от 15,2 млн рублей
С 1 декабря на авто должны стоять зимние шины
Тарасова: Мутко должен попросить извинений и голову склонить
РФ обвинили в трате 1 млрд долларов на беженцев ЕС
Итальянский бренд представил платье из двух пакетов
Письма Греты Гарбо рассказали об одиночестве кинозвезды
В США намерены скопировать «смертоносные российские пулеметы»
Уткин об отстранении РФ: Страну представляют люди
Снести нельзя оставить: как уничтожают наследие СССР (фото)
Как обновить интерьер к зиме
Фоторепортажи
10Зимбабве празднует отставку Роберта Мугабе
8Суперлуние-2017
12:42 (мск), источник: Чердак

Американские родители аргументируют отказ от вакцинации свободой выбора

Родители американских детей, несогласные с вакцинацией, больше обеспокоены вопросами морали и свободы выбора, а не безопасности, сообщается в недавнем исследовании американских медиков.

Отказ родителей от вакцинации — серьезная проблема для системы здравоохранения США. Скептическое отношение родителей к прививкам может выражаться в критическом отношении к вакцинам, но согласием с их применением, отказом от конкретных вакцин и полным отрицанием вакцинации. Хотя число отказов от вакцинации детей в США стабилизировалось за последние годы, специалисты отмечают возрастающую восприимчивость непривитых детей. Так, в результате вспышки кори в штате Миннесота весной этого года заболели более 8000 человек, из них 79 были госпитализированы. Почти 500 человек отправили домой из школы или с работы на принудительные каникулы, потому что они не были вакцинированы и могли легко заразиться и распространить болезнь.

Информационные кампании, призывающие родителей-антивакцинаторов изменить свою позицию, опираются на научные доводы: вакцинация защитит не только детей, но и других людей с низким иммунитетом от опасных инфекционных заболеваний. Однако пропаганда в такой форме может только ухудшить отношение к вакцинации, считают исследователи из ведущих медицинских центров США. В своей работе авторы указывают на более эффективные способы влияния на колеблющихся родителей — убеждение с помощью моральных ценностей, в первую очередь свободы выбора.

Исследователи обратили внимание, что многие союзы и общественные организации антивакцинаторов в своей агитации фокусируются не столько на религиозных оценках прививания, сколько на праве выбора родителей. Проверить, влияет ли вопрос личной свободы на позицию антивакцинаторов, ученые решили с помощью онлайн-опросов.

Медики опросили 1100 родителей детей в возрасте до 13 лет. С помощью анкет исследователи пытались найти корреляцию между моральными суждениями, ценностью свободы выбора и отношением к вакцинации. Родители, которых больше всего беспокоит вакцинация своих детей, почти в два раза чаще в опроснике высказывались о важности морали, нравственности и индивидуальной свободы, чем родители, не беспокоящиеся по поводу прививания, выяснили специалисты. Возраст, пол, уровень образования и политические взгляды не коррелировали с отношением к вакцинации.

Исследователи выдвинули несколько доводов, которые помогут убедить родителей-скептиков прибегнуть к вакцинации. Родителям можно показать клиническую картину заболевания корью и рассказать, что вакцинация — способ сохранить ребенка «чистым от инфекции». Другое послание ориентировано на ценности свободы, побуждает родителей взять под контроль здоровье ребенка, чтобы обеспечить ему комфортную и свободную от заболеваний жизнь.

Такие сообщения, по предложению медиков, можно будет размещать в школах, больницах, на баннерах и на сайтах. Результаты исследования опубликованы в журнале Nature Human Behavior.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
 Как математика и цифровые инструменты меняют науки о человеке
Зачем растениям нужны нервные импульсы
Как России оспорить решение об отстранении от Олимпиады
При попытке забрать Саакашвили пострадали 13 человек
Разработку «атомного поезда» остановили из-за нехватки средств
100 тысяч беженцев рохинджа переселят на необитаемый остров
Опубликован рейтинг туристической привлекательности регионов РФ
Роскачество назвало полезные и вредные колбасы
«Умеренный ад»: что классики думали о русской зиме
Спорт
МОК допустил на Игры в Пхёнчхане «Олимпийцев из России» Вместо национальных гимна и флага на церемониях награждения российских спортсменов будут использованы символы МОК
Авто
В России решили, что 130 км/ч безопаснее, чем 110 км/ч Но только при условии соблюдения участниками правил дорожного движения
Hi-Tech
Безрамочный смартфон по отличной цене появился в России Вытянутые экраны 18:9, которые позволяют сделать смартфоны почти безрамочными, плавно переехали в средний класс
Кино
Джоли пыталась спасти брак с Питтом с помощью съемок фильма Звезда призналась, что работа над драмой «Лазурный берег» была попыткой наладить отношения с мужем
Недвижимость
Недвижимость полковника Захарченко передадут Росимуществу
Дворянские гнезда: сколько стоят квартиры в самых старых особняках Москвы
Снести нельзя оставить: как уничтожают наследие СССР (фото)
Фотографа заподозрили в уничтожении домов в уникальном поселении
Леди
Подворачиваете или заправляете? Какую обувь подобрать к джинсам Джинсы становятся ключевым предметом гардероба, и, как мы все знаем, заправлять их в сапоги не стоит. Как быть и что делать — читай в нашей статье
Дети
Рита Дакота рассказала о трудностях материнства Певица поделилась откровениями в своем блоге.
Все о ремонте
Что такое стиль лагом или как добавить в свою жизнь шведского благополучия
Как разместить системы хранения в типовой «двушке»
Маленькая и бюджетная: ремонт однушки для студентки
История оформления квартиры в старом доме
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь