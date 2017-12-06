Найдена змея с самой прочной кожей

Вырастающая до метра в длину калабрия охотится на детенышей грызунов, и ей часто приходится защищаться от нападения их родителей. Чтобы выдержать укусы острых зубов, змее необходима прочная кожа.
Авторы работы сравнили толщину и прочность кожу 14 змей, включая калабрию. Они изучали образцы под микроскопом, проверяли с помощью датчика силы, протыкали их медицинскими иглами. В результате оказалось, что для того, чтобы повредить кожу калабрии требуется усилие в 15 раз большее, чем для любой другой из изученных в работе змей.
Рассмотрев кожу змеи под микроскопом, ученые увидели, что она состоит из нескольких слоев коллагена, причем волокна каждого из них расположены перпендикулярно к предыдущему. При этом кожа сохраняет эластичность и гибкость. Этими свойствами кожи уже заинтересовались фармацевтические компании, работающие над прочными перчатками, которые не мешали бы движениям.