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13:13 (мск), источник: Индикатор

Найдена змея с самой прочной кожей

Американские биологи сравнили твердость и прочность кожи у нескольких видов змей. Оказалось, что самой лучшей защитой обладает калабария (Calabaria reinhardtii), змея из Западной Африки. Описание исследования можно найти в Journal of Morphology.

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Вырастающая до метра в длину калабрия охотится на детенышей грызунов, и ей часто приходится защищаться от нападения их родителей. Чтобы выдержать укусы острых зубов, змее необходима прочная кожа.

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Авторы работы сравнили толщину и прочность кожу 14 змей, включая калабрию. Они изучали образцы под микроскопом, проверяли с помощью датчика силы, протыкали их медицинскими иглами. В результате оказалось, что для того, чтобы повредить кожу калабрии требуется усилие в 15 раз большее, чем для любой другой из изученных в работе змей.

Рассмотрев кожу змеи под микроскопом, ученые увидели, что она состоит из нескольких слоев коллагена, причем волокна каждого из них расположены перпендикулярно к предыдущему. При этом кожа сохраняет эластичность и гибкость. Этими свойствами кожи уже заинтересовались фармацевтические компании, работающие над прочными перчатками, которые не мешали бы движениям.

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