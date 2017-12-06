Прокуратура проведет проверки по жалобам татарстанских предпринимателей

На 9-м Всероссийском дне приема предпринимателей в РТ к прокурорам обратились десять человек.

Коммерсанты поднимали вопросы о расследовании дела в отношении бывшего работника, исполнения обязательств по договорам, включения в план проверок субъектов предпринимательства, а также вопросы, касающиеся исполнения трудового и жилищного законодательства.