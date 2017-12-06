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17:48 (мск), источник: ИА Татар-информ

Прокуратура проведет проверки по жалобам татарстанских предпринимателей

(Казань, 6 декабря, «Татар-информ»). Прокуроры Татарстана проведут проверки по жалобам предпринимателей, сообщил старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.

На 9-м Всероссийском дне приема предпринимателей в РТ к прокурорам обратились десять человек.

Коммерсанты поднимали вопросы о расследовании дела в отношении бывшего работника, исполнения обязательств по договорам, включения в план проверок субъектов предпринимательства, а также вопросы, касающиеся исполнения трудового и жилищного законодательства.

По двум обращениям по итогам проверки при наличии оснований будут приняты меры. По остальным — предприниматели получили консультацию на месте.

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