Прокуратура проведет проверки по жалобам татарстанских предпринимателей
(Казань, 6 декабря, «Татар-информ»). Прокуроры Татарстана проведут проверки по жалобам предпринимателей, сообщил старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.
(Казань, 6 декабря, «Татар-информ»). Прокуроры Татарстана проведут проверки по жалобам предпринимателей, сообщил старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.
На 9-м Всероссийском дне приема предпринимателей в РТ к прокурорам обратились десять человек.
Коммерсанты поднимали вопросы о расследовании дела в отношении бывшего работника, исполнения обязательств по договорам, включения в план проверок субъектов предпринимательства, а также вопросы, касающиеся исполнения трудового и жилищного законодательства.
По двум обращениям по итогам проверки при наличии оснований будут приняты меры. По остальным — предприниматели получили консультацию на месте.