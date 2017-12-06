В Крым идут снегопад и шторм

Источник: РИА "Новости"

«По данным ФГБУ “Крымское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды”, в связи с прохождением теплого атмосферного фронта 7 декабря ожидаются: сильный мокрый снег, снег, местами очень сильные осадки. В горах — отложение мокрого снега, гололедица. Усиление северо-западного ветра, 15−20 м/с», — рассказали в ведомстве.

В связи с этим жителей и гостей полуострова призывают соблюдать правила безопасности во время непогоды. Так, водителям при гололедице на дорогах следует соблюдать дистанцию, не совершать обгонов и резких маневров, перекрестки проезжать максимально осторожно, перед поворотом снижать скорость и убедится в отсутствии пешеходов.

Во время снегопада водителям советуют по возможности воздержаться от поездок, а пешеходам — не находиться длительное время под ЛЭП и деревьями и повышенной осторожность переходить через трассы.