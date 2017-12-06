В Крым идут снегопад и шторм
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 дек — РИА Новости Крым. В четверг в Крыму ожидаются снег и штормовой ветер. Об этом сообщает
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 дек — РИА Новости Крым. В четверг в Крыму ожидаются снег и штормовой ветер. Об этом сообщает
«По данным ФГБУ “Крымское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды”, в связи с прохождением теплого атмосферного фронта 7 декабря ожидаются: сильный мокрый снег, снег, местами очень сильные осадки. В горах — отложение мокрого снега, гололедица. Усиление
В связи с этим жителей и гостей полуострова призывают соблюдать правила безопасности во время непогоды. Так, водителям при гололедице на дорогах следует соблюдать дистанцию, не совершать обгонов и резких маневров, перекрестки проезжать максимально осторожно, перед поворотом снижать скорость и убедится в отсутствии пешеходов.
Планируя поездку через Керченский пролив необходимо следить за изменениями в работе паромной переправы на официальном сайте ООО «Морская дирекция».