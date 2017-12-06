Депутаты раскритиковали преподавание на английском в школах

Источник: Zakon.kz

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По словам мажилисмена Ирины Смирновой, которая зачитала запрос, преподавателей физики, химии, биологии всей страны уже два года обучают английскому за счет государства. Учителей из отдаленных сел направляют в центр с предоставлением жилья и питания. Обучающимся сохраняется заработная плата, а заменяющему учителю оплачивается замена.

«Есть вероятность того, что для некоторых учителей такие курсы будут проводить повторно, так как трех месяцев недостаточно для овладения иностранным языком. Преподавание на английском языке, на котором учитель не то что свободно думать, а даже изъясниться на бытовом уровне не сможет, не будет эффективным», — считает она.

Депутат отметила, что такие предметы, как физика, химия, биология даже на родном языке не все ученики усваивают в полном объеме. Кроме того, в 10-х классах только 10−15% учеников владеют английским языком на уровне, позволяющем обучаться на нем другим предметам. А что делать с остальными учениками? Надо понимать значимость предметов, переводимых для обучения на иностранном языке.

Физика, химия, биология не только дают знание формул, но и понимание природных процессов, формируют мировоззрение, широту кругозора, понимание генетики и многое другое. Эти важнейшие компетенции может потерять каждый ученик в сложившейся ситуации.

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Депутат добавила, что в НИШ (Назарбаев Интеллектуальных школ), опыт которых внедряется в школах, эти уроки ведут два учителя одновременно. Причем первый — на родном языке ученика, а второй — на английском. Чаще всего это носитель языка или учитель, имеющий специальное образование.

«Когда мы научимся правильно воплощать идеи президента? Когда мы станем рациональными и прагматичными? Скорее всего, программа не оправдает ожиданий главы государства и вложенных в нее средств. (…) К примеру, в одном из лицеев Астаны недавно проводился открытый урок по биологии на английском языке, чтобы продемонстрировать уровень готовности к переходу. Учитель прочел весь урок на ломаном английском по бумажке, а из 30 учеников подготовили пятерых, знающих язык, чтобы произвести впечатление интерактива. Перекладывать ответственность с себя за неэффективное планирование, прогноз и статистику на людей, которые якобы не успевают осилить программу бессмысленно. Безусловно, английский язык нужен, но не стоит повышать уровень его знания таким способом», — сказала И. Смирнова.